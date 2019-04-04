27 человек, которые вдруг поняли, что детство закончилось

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Процесс взросления идет поступательно и незаметно, но в какой-то момент мозг, словно по щелчку, генерирует неожиданное осознание: «Да я же теперь взрослый человек». Для одних отправной точкой становится переезд, для других — груз обязанностей, для третьих — удивительные изменения в собственных привычках и предпочтениях. Впрочем, некоторые стремятся подольше задержаться в детстве и вспоминают о возрасте лишь благодаря настойчивым намекам окружающих на то, что пора бы и остепениться.

Судя по признаниям пользователей сети, у каждого из нас свой рубеж взросления, и AdMe.ru полностью согласен с тем, что цифры «18» и «21» весьма и весьма условны.

1. «Прошло больше недели, а кое-что еще осталось. Думаю, мое детство кончилось»

2. Тетрис для взрослых

3. «Мне только что исполнился 21 год, и теперь мое Рождество — отстой. Родители не слишком деликатно намекают на то, что мне пора съезжать от них»

4. Так вот ты какой, взрослый шопинг

5. «Люди думают, что повзрослеть — значит иметь ипотеку и платить налоги, но на самом деле это лопать хлопья на ужин в 11 вечера»

6. Когда был уверен, что с годами обретешь свободу и независимость, а на деле получил бесконечный день сурка

7. «Смотрите, люди! Я наконец-то становлюсь взрослой»

8. Можешь считать, что по-настоящему возмужал, если у тебя есть не только пакет с пакетами, но и коробка с батарейками

9. «Самый гордый момент моей самостоятельной жизни — упаковка, вскрытая четко по пунктиру»

10. «По сути, все, что мы делаем, когда вырастаем, — это обеспечиваем себе возможность купить то, что хотели в детстве»

11. Зрелому человеку для счастья надо не так уж и много

12. Большим мальчикам положен особый LEGO — из IKEA

13. «Ты понимаешь, что стал взрослым, когда радуешься новой микроволновке. Красненькой»

14. С годами вкусы меняются

15. «Не лучшая моя фотография, но на ней момент, когда я заделал трещину в фундаменте своего дома. Пожалуй, я уже могу считать себя взрослым»

16. Ты осознаешь, что вырос, когда некоторые радости жизни становятся тебе категорически недоступны

17. «Я надела белое на мероприятие, где подавали ребрышки и другие деликатесы с соусами, и не пролила на себя ни капли. Для меня это эпическое достижение. Я повзрослела?»

18. Сурово, но факт

19. «Я знаю, что распрощался с детством. У меня сегодня выходной, и это то, как я его провожу»

20. «После 30 фраза „встреча Нового года в обнимку с унитазом“ приобретает совсем другое значение»

21. «Все мои знакомые женятся и рожают детей, а я просто хочу показать розовый диван, который только что купила для своей однокомнатной квартиры. Это моя версия взросления»

22. «Поездка в IKEA не состоялась, если я не купила новое растение. Последние 45 минут я смотрела видео про домашние цветы на YouTube. Похоже, годы берут свое»

23. Это возраст, детка

24. «Чем старше я становлюсь, тем менее веселой становится надпись на этом контейнере»

« Динозавры . Маркеры . Лекарства».

25. Иногда взросление — это изменение не сути, а подачи

26. Может, пора к врачу сходить?

27.

Я в 16: «Ну когда я уже повзрослею?! Это будет так круто!»

Я сейчас:

Бонус: «После колледжа я уехал за 3 000 км от дома, повзрослев за одну ночь. Это все, что у меня есть, но я счастлив»

А в какой момент своей жизни вы сами поняли, что повзрослели?