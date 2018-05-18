Пользователи сети поделились своими самыми счастливыми моментами, и за них стоит порадоваться

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Верно говорят, что человек — кузнец собственного счастья, а герои этой статьи — лучшее тому доказательство. Они сумели сдать сложные экзамены, победить болезни и тяжелые жизненные обстоятельства, нашли любовь, верных друзей и обрели все то, что делает людей по-настоящему счастливыми.

AdMe.ru нашел 27 фотографий, которые буквально излучают счастье. Мы надеемся, что они поднимут вам настроение и, возможно, вдохновят на новые свершения.

Молодой кинорежиссер из Саудовской Аравии поделился фотографией себя и своей мамы, которая наконец-то смогла сесть за руль после снятия в его стране запрета на вождение для женщин

«За полгода меня дважды увольняли. Я перевезла свою семью в тесную квартиру в другом городе ради работы, которую я не любила. А теперь у меня появилась любимая работа, и я покупаю дом мечты. В нем есть ванна!»

«Мечтал стать оператором аттракциона в тематическом парке до тех пор, пока не оказался в этом кресле. Но мечта сбылась благодаря замечательным людям и упорной работе»

«Моей маме 68 лет, и она играет в Fallout 4 уже 3 года»

«После 2 лет депрессии я получила работу мечты и счастлива как никогда»

«Мне 26 лет, и сегодня я впервые плавала в океане»

«„Мы НИКОГДА не будем парой“, — сказала она. А сегодня мы поженились»

«Когда мне было 12 лет, я заболела. Врачи говорили, что я не доживу до 20. И пусть проблемы со здоровьем не исчезли, я справилась, и сегодня мне исполнилось 20»

«Мама решила меня порадовать и подарила мне картину моего любимого художника. Я собираю репродукции его работ уже 10 лет, но никогда не думала, что у меня появится оригинал»

«Я не пью 2 года, а моя мама — 5 лет. И у нас никогда еще не было таких хороших отношений, как сейчас»

«После года тяжелой работы я наконец-то накопила на свою первую машину»

«В 2015 году на меня напали, и я думал, что больше не смогу играть на саксофоне. Мне пришлось учиться всему заново, и сегодня я получил диплом музыканта»

«Мне 36 лет, я одинокий папа 3 дочек, работаю и учусь полный день и вечно устаю. Мне понадобилось 4 года, чтобы получить диплом бакалавра. Моя следующая цель — юридическая школа»

«Я не пью уже год. И чувствую себя великолепно!»

«Спустя 17 лет я наконец-то могу назвать эту страну своей»

«Моя мама окончила школу права в США в возрасте 55 лет. Она эмигрировала сюда из Венесуэлы 13 лет назад»

«После многих неудачных попыток я наконец закончил и издал свою книгу»

Еще один счастливый выпускник, который спешит на своем велосипеде на церемонию вручения дипломов

А этот парень разместил удачное фото в интернете и получил в награду целый надувной бассейн конфет

«Я вышла замуж за лучшего друга»

«„Это самый лучший день в моей жизни!“ — закричала бариста и буквально выпрыгнула на улицу, чтобы дать моей ручной свинке чашку взбитых сливок»

«У меня есть двое настоящих друзей, и я никогда еще не была так счастлива, как сейчас»

«Я встретила „своего человека“ после вечности, проведенной в одиночестве»

«Сдала важный экзамен и купила себе маленький торт»

«Я учусь готовить и сегодня испек печенье с корицей»

«Мы встречались 13 лет назад, но потом наши пути разошлись. Мы снова нашли друг друга 3 года назад. Оказалось, что я попросил ее выйти за меня замуж в тот же день, когда ее отец сделал предложение ее матери»

«Жена родила нашего первого ребенка. Красивую и здоровую девочку»