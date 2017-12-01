27 фотографий, на которых люди запечатлели причины своих неприятностей

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Неприятности случаются с каждым, но не все могут с юмором и иронией посмотреть на их истинные причины. AdMe.ru подобрал для вас 27 фото провалов, участники которых теперь могут вспоминать их со смехом.

«После того как это повторилось 3 раза, я решил, что могу это сфотографировать без чувства вины»

«И вдруг осталась всего одна незакрашенная зона»

«Она хотела модные фото в метро»

«Мой брат до того, как в него врезался серфингист»

«ТВОИ ВОЛОСЫ!»

«Попытка найти баланс провалилась»

«Мой кот сделал большую ошибку»

«Это было предсказуемо для всех, кроме кота»

«Мне кажется, или бритва придает женственности?»

«Концерт Майкла Клиффорда был очень горяч»

«Как моя девушка проиграла в дженга»

«Мой друг решил, что он — мастер балансирования на стуле»

«Когда козе не нравится быть в доме, а моей подруге — быть в доме с козой»

«Никогда не завязывайте шнурки, стоя у Эйфелевой башни»

«Я думала, что 4-листный клевер приносит счастье, а не фрисби»

«У меня слишком любопытный кот»

«Решил взять кота с собой в ванну и пожалел»

«Зато теперь он трижды подумает, прежде чем парковаться так плохо»

«Когда утром решил проверить соцсети. И так каждый раз»

«Никогда не ставьте очень горячие блюда на стеклянный стол. И подумайте, стоит ли вообще покупать его»

«Фотографировал еду, чтобы выложить в Instagram. Что ж, такая фотка соберет даже больше лайков»

«Он хотел как лучше, а получилось больно»

«Каждый раз, когда все идет слишком хорошо»

«Зато доказал, что могу»

«Отсрочка неизбежного»

«Я просто хотел перекусить»

«Таки смогла покорить ту гору. Но уже этому не рада»

А какие казусы происходили с вами? Смело делитесь в комментариях!