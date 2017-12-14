27 человек, которые просто взяли и сделали то, о чем давно мечтали

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Не всегда все удается так, как нам хотелось бы. Но есть люди, которые живут на полную катушку независимо от обстоятельств. AdMe.ru собрал фото людей, с которых определенно стоит брать пример.

Это сделало мой день

У них была свадебная вечеринка

Когда животные тебя действительно любят

Лучшее фото для хороших воспоминаний

Восхитительный подводный мир

Найден самый оригинальный способ кормить птиц

Как мало нужно для счастья. Или много. Много кроликов

Преподаватель университета катается на скейтборде

Впервые в своей жизни держит в руках пистолет

Работник стройки играет в гольф

Парень превратил машину скорой помощи в дом и отправился в путешествие

5 лет назад я ушла с ненавистной работы жить на ферму и писать книги

Моя 101-летняя соседка вот так подготовилась к затмению

Этой девочке предстояла операция на сердце, и она хотела выйти замуж за лучшего друга

Моей бабушке 101 год, и она все еще в отличной форме!

Внутренний ребенок все еще здесь

Сегодня узнала, что моя опухоль уменьшилась в 2 раза! А еще я играю с очаровательными котятами

Это моя бабушка. Я ее не встречал, но она определенно была легендой

Моя бабушка купила себе зеленый светодиодный светильник, и вот как выглядит ее гостиная

Моя бабушка в Мексике пьет коктейли с незнакомыми девушками на пляже

Эта женщина точно знает, как хорошо жить. Она ест мороженое прямо в длинной очереди

Просто монашка на картинге

Команда по Counter-Strike «Серебряные снайперы», в которой самому молодому участнику 62 года

Парень с чувством юмора

Просто Рождество в Англии. Выглядит как картина

Кто сказал, что я не смогу покататься на санках?

В Мексике впервые за 20 лет выпал снег

И этот мужчина слепил снеговика на могиле своей матери, чтобы выполнить обещание: «Я сказал, что, когда выпадет снег, мы с нею построим снеговика».

Надеемся, эти фото послужили вам вдохновением для новых свершений. Если у вас есть похожие истории — делитесь ими в комментариях.