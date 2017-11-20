26 человек, для которых одиночество не повод расстраиваться
AdMe.ru представляет вам 26 жизнерадостных доказательств того, что одиночество — не повод грустить, а шанс оторваться на всю катушку! Досмотрите до конца и обязательно найдете для себя несколько рецептов нескучного вечера.
«Почему я не переживаю, что впервые за 3 года один на День всех влюбленных? Потому что все это никуда не денется и к концу дня»
«В этом году я начала жить одна. Это моя рождественская открытка»
«Я живу один. Каждое утро я просыпался от гоготания дикой гусыни, которая требовала еды. Однажды я спел ей серенаду под гитару. Через неделю она свила гнездо и отложила яйца в моем патио. Я назвал ее Грета...»
«Наконец-то я дома один и могу побыть собой»
«Профит быть одной: обе эти пиццы мне!»
Perks of being single, both for me 🍕😍 #dominos #two #for #tuesday pic.twitter.com/MuThXpWXeZ— Loz (@l_a_saundersonx) December 9, 2014
— Выиграл поездку в Пуэрто-Рико и не смог взять с собой жену. Не было ни секунды удовольствия.
— Мужик, да ты врешь нам!
Можно найти себе аж трех близнецов
«Впервые живу один. Нарядил елку так, как захотел»
«Рождественская вечеринка была великолепна! Но из-за снега пришла только я»
«Я в кафе абсолютно один, и мне нравится»
«Я всегда уверена в своем партнере. Или все же уверен?»
«Зато моя кошечка самая красивая!»
«Одно из преимуществ жизни в одиночестве — можно есть как хочешь»
«Это мой дядя. Он живет один, и это его любимая домашняя одежда»
«Впервые живу один. Потратил на ужин на День благодарения меньше 8 долларов»
«Зато никто не помешает мне пить пиво!»
«Девушка отправилась в путешествие после свадьбы одна, потому что ее мужу не дали визу, но она все время представляла, что муж рядом»
«Мои жена и дочь во Флориде, и я наконец могу сделать то, что давно хотел, — построить шалаш и играть в видеоигры»
«Я сократил использование туалетной бумаги на 1800 %!»
«В моем холодильнике всегда только то, что я люблю»
«Мой муж часто бывает в командировках. Хорошо, что он все равно всегда со мной»
«Мытье посуды еще никогда не было таким легким!»
«Недавно я расстался со своей девушкой и наконец-то могу украсить ванную так, как хочу»
«Я могу позволить себе батон и банку шоколадной пасты любых размеров»
«Я могу купить себе любое постельное белье, какое только захочу»
«Моя девушка уехала за город, поэтому я наконец-то пообедал со своим псом. А то мы все время откладывали»
Бонус: аниматоры создавали свои лучшие рисунки, только когда работали один на один с зеркалом
А как вы развлекаетесь в одиночестве? Поделитесь с нами в комментариях!
Фото на превью malsies/imgur, iprobablywont/reddit