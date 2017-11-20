26 человек, для которых одиночество не повод расстраиваться

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

AdMe.ru представляет вам 26 жизнерадостных доказательств того, что одиночество — не повод грустить, а шанс оторваться на всю катушку! Досмотрите до конца и обязательно найдете для себя несколько рецептов нескучного вечера.

«Почему я не переживаю, что впервые за 3 года один на День всех влюбленных? Потому что все это никуда не денется и к концу дня»

«В этом году я начала жить одна. Это моя рождественская открытка»

«Я живу один. Каждое утро я просыпался от гоготания дикой гусыни, которая требовала еды. Однажды я спел ей серенаду под гитару. Через неделю она свила гнездо и отложила яйца в моем патио. Я назвал ее Грета...»

«Наконец-то я дома один и могу побыть собой»

«Профит быть одной: обе эти пиццы мне!»

— Выиграл поездку в Пуэрто-Рико и не смог взять с собой жену. Не было ни секунды удовольствия. — Мужик, да ты врешь нам!

Можно найти себе аж трех близнецов

«Впервые живу один. Нарядил елку так, как захотел»

«Рождественская вечеринка была великолепна! Но из-за снега пришла только я»

«Я в кафе абсолютно один, и мне нравится»

«Я всегда уверена в своем партнере. Или все же уверен?»

«Зато моя кошечка самая красивая!»

«Одно из преимуществ жизни в одиночестве — можно есть как хочешь»

«Это мой дядя. Он живет один, и это его любимая домашняя одежда»

«Впервые живу один. Потратил на ужин на День благодарения меньше 8 долларов»

«Зато никто не помешает мне пить пиво!»

«Девушка отправилась в путешествие после свадьбы одна, потому что ее мужу не дали визу, но она все время представляла, что муж рядом»

«Мои жена и дочь во Флориде, и я наконец могу сделать то, что давно хотел, — построить шалаш и играть в видеоигры»

«Я сократил использование туалетной бумаги на 1800 %!»

«В моем холодильнике всегда только то, что я люблю»

«Мой муж часто бывает в командировках. Хорошо, что он все равно всегда со мной»

«Мытье посуды еще никогда не было таким легким!»

«Недавно я расстался со своей девушкой и наконец-то могу украсить ванную так, как хочу»

«Я могу позволить себе батон и банку шоколадной пасты любых размеров»

«Я могу купить себе любое постельное белье, какое только захочу»

«Моя девушка уехала за город, поэтому я наконец-то пообедал со своим псом. А то мы все время откладывали»

Бонус: аниматоры создавали свои лучшие рисунки, только когда работали один на один с зеркалом

А как вы развлекаетесь в одиночестве? Поделитесь с нами в комментариях!