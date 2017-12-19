27 человек, которые мыслят ну очень нестандартно
Если вам кажется, что все на свете уже придумали, то вы заблуждаетесь, ведь фантазия и находчивость некоторых людей поистине безграничны.
AdMe.ru нашел среди нас с вами 27 самых настоящих гениев — ну или слегка сумасшедших, чье мышление не вписывается в привычные стандарты.
«Я наполовину ирландка и наполовину японка. И я своими руками сшила это кимоно из мужских рубашек и боксеров»
«Не смогла выбрать, чем украсить макушку елки: звездой или ангелом, поэтому решила взять и то и другое»
«У моей мамы на работе проходит конкурс по украшению рабочих мест. Место моей мамы — слева, но ее сосед определенно заслуживает победы»
«Эта мода на чокеры настолько дикая, что когда я пошла в бар со шнурком от кроссовок на шее, то получила столько комплиментов, сколько за всю жизнь не слышала»
«На Хеллоуин я нарядилась в костюм „невесты по почте“»
Мужчина открыл кофейню в «Фольксвагене-жуке»
«На работе чей-то ребенок попросил у меня бумагу, а через 5 минут вернулся с подарком»
Дали ребенку лекарство под видом газировки
«Однажды покупатель дал мне чаевые, среди которых был один доллар, свернутый в виде рубашки. Я до сих пор его храню»
Шакил О’Нил построил «дерево» из баскетбольных колец и пошутил, что это все кольца, которые он сломал за свою карьеру
В этом ресторане пепперони для пиццы нарезают мелкими кусочками, и так на самом деле вкуснее
«Мой студент подарил мне „грелку“ для яблок»
Кто-то из студентов заменил недостающую плитку около общежития блоками Lego
Практическое применение теоретической механики в жизни
Я починил дверь
«Наш местный адвокат раздает карандаши в виде судейского молотка»
«Моему мужу-дальтонику всегда дарили на день рождения цветные карандаши, которые он ненавидит. В этот раз я купила ему айфон, о котором он мечтал, и угадайте, как я его упаковала?»
«Вышила картинку в подарок сестре на новоселье»
В этом заведении углы украшают картинами
В аэропорту к Рождеству развесили снежинки из самолетов
Парень принес кофейный столик с собой в метро
Мужчине не нужны наушники: он «слушает» музыку прямо с листа
В автомойке установили «мыльную пушку» для детей, чтобы они могли развлечься, а заодно помочь мыть автомобили
«Да пребудет сила с моей елкой!»
Актер Верн Тройер не комплексует по поводу своего роста: «Если меня измерять в пончиках, то я 27 пончиков в высоту»
Владельцы этого бара рекламируют его при помощи футболок с плохим отзывом
Пожалуй, это лучший свитер с «оленем», который я когда-либо видел
Фото на превью nimig/reddit.com