27 братьев и сестер, которые вряд ли когда-нибудь найдут общий язык

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Говорят, что от любви до ненависти один шаг. В отношениях между братьями и сестрами этот шаг порой делается по 10 раз в день. Особенно когда объявляется война за пульт от телика или последнюю конфету. Победителей в этой войне не бывает, но зато веселье гарантировано всем.

AdMe.ru собрал для вас 27 изобретательных и немножко суровых розыгрышей, на которые способны только самые близкие нам люди.

«После операции на сердце я в шутку сказал сестре, что мне не помешали бы Apple Watch, чтобы измерять сердечный ритм. Получил от нее подарок»

«Мой младший брат только что передал мне эту записку и сказал, что написал секретное сообщение невидимыми чернилами»

«Мама сказала, что сестра поспит сегодня в моей комнате»

«Моя девушка переезжает. Она оставила ненадолго сестру с собакой, и вот что произошло»

Не все одинаково рады прибавлению в семье

«Сделала этот подарок сестре. Только посмотрите, как она счастлива»

«Заменил выпускное фото сестры 3 недели назад. Папа до сих пор ничего не заметил»

Когда ты единственный в семье ребенок без пары

Чувство такта у братьев и сестер вообще довольно редкое явление

Честность, достойная похвалы

«Кажется, мне пора переезжать»

Этот дом — самое тонкое здание Бейрута. Владелец построил его только для того, чтобы закрыть вид на море своему брату

Два мира — два детства

Брат года

«Мы с сестрой поругались, и она отрезала все щетинки на моей зубной щетке»

«Мы с женихом обернули в упаковку все продукты в холодильнике его сестры»

«Племянник привязал скотчем своего младшего брата к моему скейту»

Собакам тоже не чуждо братское соперничество

«Попросила брата последить за моим щенком. Когда я вернулась, обнаружила это фото на рабочем столе»

Момент, ради которого живет любой старший брат

«Приготовили для брата моей жены новый чемодан на Рождество»

В некоторых случаях борьба за переднее сиденье в автомобиле длится всю жизнь

А беспощадной борьбе за продукты в холодильнике можно посвятить целую оду

«Посмотрите, что брат сделал с моей комнатой, пока я был в отъезде»

Подарок на новоселье от младшей сестры

Никогда не доверяйте младшим братьям получать ваши посылки

«Младшая сестра собирается стать мастером по маникюру и попросила на мне попрактиковаться. Не буду врать: я чувствую себя самой настоящей кисулей»

Но главное, что, несмотря на все баталии, козни и проделки, братья и сестры навсегда остаются самыми близкими и преданными друзьями. А у вас есть примеры эпичных семейных розыгрышей? Поделитесь идеями для новых подколов в комментариях.