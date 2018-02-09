27 братьев и сестер, которые вряд ли когда-нибудь найдут общий язык
Говорят, что от любви до ненависти один шаг. В отношениях между братьями и сестрами этот шаг порой делается по 10 раз в день. Особенно когда объявляется война за пульт от телика или последнюю конфету. Победителей в этой войне не бывает, но зато веселье гарантировано всем.
AdMe.ru собрал для вас 27 изобретательных и немножко суровых розыгрышей, на которые способны только самые близкие нам люди.
«После операции на сердце я в шутку сказал сестре, что мне не помешали бы Apple Watch, чтобы измерять сердечный ритм. Получил от нее подарок»
«Мой младший брат только что передал мне эту записку и сказал, что написал секретное сообщение невидимыми чернилами»
«Мама сказала, что сестра поспит сегодня в моей комнате»
«Моя девушка переезжает. Она оставила ненадолго сестру с собакой, и вот что произошло»
Не все одинаково рады прибавлению в семье
«Сделала этот подарок сестре. Только посмотрите, как она счастлива»
«Заменил выпускное фото сестры 3 недели назад. Папа до сих пор ничего не заметил»
Когда ты единственный в семье ребенок без пары
Чувство такта у братьев и сестер вообще довольно редкое явление
Честность, достойная похвалы
«Кажется, мне пора переезжать»
Этот дом — самое тонкое здание Бейрута. Владелец построил его только для того, чтобы закрыть вид на море своему брату
Два мира — два детства
Брат года
«Мы с сестрой поругались, и она отрезала все щетинки на моей зубной щетке»
«Мы с женихом обернули в упаковку все продукты в холодильнике его сестры»
«Племянник привязал скотчем своего младшего брата к моему скейту»
Собакам тоже не чуждо братское соперничество
«Попросила брата последить за моим щенком. Когда я вернулась, обнаружила это фото на рабочем столе»
Момент, ради которого живет любой старший брат
«Приготовили для брата моей жены новый чемодан на Рождество»
В некоторых случаях борьба за переднее сиденье в автомобиле длится всю жизнь
А беспощадной борьбе за продукты в холодильнике можно посвятить целую оду
«Посмотрите, что брат сделал с моей комнатой, пока я был в отъезде»
Подарок на новоселье от младшей сестры
Никогда не доверяйте младшим братьям получать ваши посылки
«Младшая сестра собирается стать мастером по маникюру и попросила на мне попрактиковаться. Не буду врать: я чувствую себя самой настоящей кисулей»
Но главное, что, несмотря на все баталии, козни и проделки, братья и сестры навсегда остаются самыми близкими и преданными друзьями.
А у вас есть примеры эпичных семейных розыгрышей? Поделитесь идеями для новых подколов в комментариях.
Фото на превью EMeysenburg/twitter