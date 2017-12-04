26 жизненных ситуаций, когда ожидания и реальность вновь не совпали
Когда ваши ожидания не оправдываются, это не повод унывать. На любую ситуацию можно взглянуть под другим углом, и даже провал может стать поводом для улыбки.
AdMe.ru нашел для вас фотографии, сделанные людьми, у которых ожидания не совпали с реальностью, но это их ничуть не огорчило.
1. Моя жена купила себе набор для валяния
2. Главное правило макияжа на Хеллоуин: чем страшнее, тем лучше
3. Никогда бы не подумал, что Губка Боб может быть еще квадратнее
4. Кажется, у этой елки уже не первый Новый год
5. Когда за намотку слинга берется папа
6. Мороженое прямиком из моих кошмаров
7. C первой фотографией я сегодня пришла к своему парикмахеру
8. В этой маске я выгляжу как маньяк-убийца, а не как панда
9. Когда хотелось сделать такой же миленький кактус
10. Как должен был выглядеть мой костюм на Хеллоуин и как он выглядел в действительности:
11. Мой друг хотел потренировать свои навыки татуировщика
12. Когда замахнулся на слишком амбициозную цель для первого карвинга
13. Впрочем, я не так уж и голоден
14. Казалось бы, что сложного в приготовлении равиоли
15. Просто добейте меня, пожалуйста
16. Не все панды одинаково милые
17. Валяла ламу, а сваляла дурака
18. С такой прической я точно буду выглядеть брутальнее
19. Это была не лучшая идея для романтического вечера
20. Сначала сами попробуйте, а потом смейтесь
21. И тут у любого перфекциониста начинает дергаться глаз
22. У меня даже снеговичок выглядит как монстр
23. Он просто устал висеть
24. Вот почему я не делаю маникюр по урокам в инстаграме
25. Идеальная закуска на Хеллоуин: и простая, и красивая. Хотя постойте...
26. Даже трава у меня растет не как у людей
А у вас бывали случаи, когда все пошло не по плану и ожидания в итоге оказались столь же далеки от реальности?
Фото на превью MDIT80 / reddit