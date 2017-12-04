26 жизненных ситуаций, когда ожидания и реальность вновь не совпали

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Когда ваши ожидания не оправдываются, это не повод унывать. На любую ситуацию можно взглянуть под другим углом, и даже провал может стать поводом для улыбки.



AdMe.ru нашел для вас фотографии, сделанные людьми, у которых ожидания не совпали с реальностью, но это их ничуть не огорчило.

1. Моя жена купила себе набор для валяния

2. Главное правило макияжа на Хеллоуин: чем страшнее, тем лучше

3. Никогда бы не подумал, что Губка Боб может быть еще квадратнее

4. Кажется, у этой елки уже не первый Новый год

5. Когда за намотку слинга берется папа

6. Мороженое прямиком из моих кошмаров

7. C первой фотографией я сегодня пришла к своему парикмахеру

8. В этой маске я выгляжу как маньяк-убийца, а не как панда

9. Когда хотелось сделать такой же миленький кактус

10. Как должен был выглядеть мой костюм на Хеллоуин и как он выглядел в действительности:

11. Мой друг хотел потренировать свои навыки татуировщика

12. Когда замахнулся на слишком амбициозную цель для первого карвинга

13. Впрочем, я не так уж и голоден

14. Казалось бы, что сложного в приготовлении равиоли

15. Просто добейте меня, пожалуйста

16. Не все панды одинаково милые

17. Валяла ламу, а сваляла дурака

18. С такой прической я точно буду выглядеть брутальнее

19. Это была не лучшая идея для романтического вечера

20. Сначала сами попробуйте, а потом смейтесь

21. И тут у любого перфекциониста начинает дергаться глаз

22. У меня даже снеговичок выглядит как монстр

23. Он просто устал висеть

24. Вот почему я не делаю маникюр по урокам в инстаграме

25. Идеальная закуска на Хеллоуин: и простая, и красивая. Хотя постойте...

26. Даже трава у меня растет не как у людей

А у вас бывали случаи, когда все пошло не по плану и ожидания в итоге оказались столь же далеки от реальности?