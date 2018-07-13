26 жизненных проблем, знакомых каждому. Пожалуй, парню с неравномерным загаром мы сочувствуем сильнее всего
Иногда случаются вещи, которые хоть и не дотягивают до глобальной катастрофы, но происходят так часто, что успели достать каждого второго на этой планете. Мы не удивимся, если в мире существует тайное сообщество людей, которые потерпели крах при попытке открыть банку, не смогли равномерно загореть и потеряли классное место на парковке из-за другого водителя.
AdMe.ru нашел фото, посмотрев на которые вы точно скажете: «О, у меня тоже так было».
Когда пытаешься открыть банку
Когда напрасно доверился картам Google
«Google ошибается! Эта дорога не идет через каньон Крик!»
Когда решил сделать бутерброд
Когда слегка неравномерно загорел и пытаешься хоть как-то исправить ситуацию
Когда носков много, но ты не можешь найти два одинаковых
Когда шеф не подписывает заявление на отпуск
Когда очень любишь бананы, но ненавидишь их чистить
Когда в магазине тебе очень понравилось платье, а после примерки дома замечаешь это
Когда купила новый топ, но производитель перестарался с количеством бирок
Когда пешеход идет посреди дороги и не дает проехать
Когда надо бы пойти в спортзал, но так лень
Когда у вас всего две кастрюли, а сосед по комнате использует сразу обе
Когда душ в номере отеля совсем не рассчитан на твой рост
Когда одолжил другу ноутбук на один день, а тебе его вернули в таком виде
Когда напрасно доверился тому, что написано на этикетке
«Фруктовый микс с большим количеством вишни».
Когда игра в самом разгаре и вдруг случается это
Когда у тебя слишком много проводов и ты хранишь их вот так, пока тебе не понадобится один из них
Когда мыло вышло из-под контроля и решило жить своей собственной жизнью
Когда не ожидал от холодильника такого предательства
Когда фуры впереди занимают все три полосы и едут с одинаковой скоростью
Когда на телефоне давно пора сменить защитную пленку, но руки не доходят
Когда пытаешься допить коктейль
Когда специально купил билет подороже, чтобы сидеть у окна
Когда все время попадаешь на тех, кто не умеет парковаться
Когда ты высокий, а пассажир впереди решил откинуть сиденье
Когда надеваешь кофту, а она выглядит вот так
А что бы вы добавили в этот список?
Фото на превью Bulletz4Brkfst / reddit