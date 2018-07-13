26 жизненных проблем, знакомых каждому. Пожалуй, парню с неравномерным загаром мы сочувствуем сильнее всего

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Иногда случаются вещи, которые хоть и не дотягивают до глобальной катастрофы, но происходят так часто, что успели достать каждого второго на этой планете. Мы не удивимся, если в мире существует тайное сообщество людей, которые потерпели крах при попытке открыть банку, не смогли равномерно загореть и потеряли классное место на парковке из-за другого водителя.

AdMe.ru нашел фото, посмотрев на которые вы точно скажете: «О, у меня тоже так было».

Когда пытаешься открыть банку

Когда напрасно доверился картам Google

«Google ошибается! Эта дорога не идет через каньон Крик!»

Когда решил сделать бутерброд

Когда слегка неравномерно загорел и пытаешься хоть как-то исправить ситуацию

Когда носков много, но ты не можешь найти два одинаковых

Когда шеф не подписывает заявление на отпуск

Когда очень любишь бананы, но ненавидишь их чистить

Когда в магазине тебе очень понравилось платье, а после примерки дома замечаешь это

Когда купила новый топ, но производитель перестарался с количеством бирок

Когда пешеход идет посреди дороги и не дает проехать

Когда надо бы пойти в спортзал, но так лень

Когда у вас всего две кастрюли, а сосед по комнате использует сразу обе

Когда душ в номере отеля совсем не рассчитан на твой рост

Когда одолжил другу ноутбук на один день, а тебе его вернули в таком виде

Когда напрасно доверился тому, что написано на этикетке

«Фруктовый микс с большим количеством вишни».

Когда игра в самом разгаре и вдруг случается это

Когда у тебя слишком много проводов и ты хранишь их вот так, пока тебе не понадобится один из них

Когда мыло вышло из-под контроля и решило жить своей собственной жизнью

Когда не ожидал от холодильника такого предательства

Когда фуры впереди занимают все три полосы и едут с одинаковой скоростью

Когда на телефоне давно пора сменить защитную пленку, но руки не доходят

Когда пытаешься допить коктейль

Когда специально купил билет подороже, чтобы сидеть у окна

Когда все время попадаешь на тех, кто не умеет парковаться

Когда ты высокий, а пассажир впереди решил откинуть сиденье

Когда надеваешь кофту, а она выглядит вот так

А что бы вы добавили в этот список?