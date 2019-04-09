25 вещей, авторы которых вряд ли могут претендовать на звание «Дизайнер года»

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Как сказал Фердинанд Порше, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Но некоторым людям лучше не брать на вооружение эту фразу, потому что получается обратный эффект. Чашка, способная выбить глаза с первым глотком кофе; колготки, превращающие ваши ноги в сплошную гематому; туалет, выходящий за рамки разумного; нижнее белье для мужчины-тираннозавра — этих вещей могло бы не быть, если бы их создатели вовремя нашли себе другое занятие.

AdMe.ru не перестает удивляться «нестандартному мышлению» людей, чьи результаты труда и творчества вошли в эту подборку.

Ничто так не бодрит по утрам, как запах кофе и удар по глазам

«У нас дома действительно маленький радиатор»

Вряд ли события 11 сентября являются гордостью Нью-Йорка

В этом смартфоне с двумя камерами на самом деле нет этих двух камер

«В моем врачебном офисе освежитель воздуха брызгает прямо в лицо, когда ходишь в туалет»

Наверное, они думали, что чем больше улыбок, тем лучше будут покупать

Звучит как призыв к действию

«Не». «Трогай это».

Возможно, это велодорожка с повышенным уровнем сложности, для профи

«Я мог бы открыть эти ворота вот так, без ключа или кода»

Мусорный бак, который лишает мотивации сортировать отходы

«Бутылки и банки». «Отходы».

Доступная среда в Липецке

Когда захотелось сделать милые чехлы со своими портретами, но что-то пошло не так

80-й уровень маскировки туалета

Желтый цвет на плитке показывает, заденет ли вас дверь при открытии. Но не в этот раз

Маркировка на бутылочке есть, но посмотреть, сколько в ней содержимого, не выйдет

Из-за острых краев за эту ручку больно открывать дверь

Совершенно бесполезный плоский шрифт Брайля

Нижнее белье для мужчины-тираннозавра

Хочется предложить дизайнеру этих чашек попить из них горячий чай

Очень «выгодное» предложение от оператора связи

Б — безопасность

Пока одни люди воюют с пластиком, другие продолжают выпускать одноразовые зажигалки

Колготки, которые делают ноги похожими на сплошной синяк

С чашками как-то не задалось с самого начала. Вот еще один «удачный» пример

Новый прототип сидений экономкласса для самолета

А вам доводилось сталкиваться с подобными «шедеврами», при виде которых хотелось задать только один вопрос: «Зачем?»