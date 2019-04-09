25 вещей, авторы которых вряд ли могут претендовать на звание «Дизайнер года»
Как сказал Фердинанд Порше, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Но некоторым людям лучше не брать на вооружение эту фразу, потому что получается обратный эффект. Чашка, способная выбить глаза с первым глотком кофе; колготки, превращающие ваши ноги в сплошную гематому; туалет, выходящий за рамки разумного; нижнее белье для мужчины-тираннозавра — этих вещей могло бы не быть, если бы их создатели вовремя нашли себе другое занятие.
AdMe.ru не перестает удивляться «нестандартному мышлению» людей, чьи результаты труда и творчества вошли в эту подборку.
Ничто так не бодрит по утрам, как запах кофе и удар по глазам
«У нас дома действительно маленький радиатор»
Вряд ли события 11 сентября являются гордостью Нью-Йорка
В этом смартфоне с двумя камерами на самом деле нет этих двух камер
«В моем врачебном офисе освежитель воздуха брызгает прямо в лицо, когда ходишь в туалет»
Наверное, они думали, что чем больше улыбок, тем лучше будут покупать
Звучит как призыв к действию
«Не». «Трогай это».
Возможно, это велодорожка с повышенным уровнем сложности, для профи
«Я мог бы открыть эти ворота вот так, без ключа или кода»
Мусорный бак, который лишает мотивации сортировать отходы
«Бутылки и банки». «Отходы».
Доступная среда в Липецке
Когда захотелось сделать милые чехлы со своими портретами, но что-то пошло не так
80-й уровень маскировки туалета
Желтый цвет на плитке показывает, заденет ли вас дверь при открытии. Но не в этот раз
Маркировка на бутылочке есть, но посмотреть, сколько в ней содержимого, не выйдет
Из-за острых краев за эту ручку больно открывать дверь
Совершенно бесполезный плоский шрифт Брайля
Нижнее белье для мужчины-тираннозавра
Хочется предложить дизайнеру этих чашек попить из них горячий чай
Очень «выгодное» предложение от оператора связи
Б — безопасность
Пока одни люди воюют с пластиком, другие продолжают выпускать одноразовые зажигалки
Колготки, которые делают ноги похожими на сплошной синяк
С чашками как-то не задалось с самого начала. Вот еще один «удачный» пример
Новый прототип сидений экономкласса для самолета
А вам доводилось сталкиваться с подобными «шедеврами», при виде которых хотелось задать только один вопрос: «Зачем?»
Фото на превью misterbrista / Reddit