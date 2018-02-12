26 совпадений, от которых так и хочется закричать: «Я не верю!»

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Жизнь надерет задницу любому фильму с самым закрученным сюжетом. Совпадения — лучшее тому доказательство. Например, в ничем не примечательный день можно встретить своего двойника или вам вдруг ответят на послание, которое вы 6 лет назад бросили в океан. И как после такого не верить в судьбу или по крайней мере — в существование Матрицы?

AdMe.ru собрал 26 фотографий, где запечатлены сюрпризы, которые нам порой подкидывает жизнь.

«Опубликовала в „сториз“ фото с незнакомцем. Он нашел меня и подтвердил мои догадки»

Трое мужчин на этом фото выглядят как один и тот же человек

«Я нашел упаковку из-под кассеты фильма „Смерч“, как раз когда разгребал завалы после настоящего смерча»

Этот наггетс выглядит как целая курица

«Мои легинсы были созданы, чтобы сфотографироваться на фоне этого стула»

«Мы с парнем встретили на пивном фестивале пару, которая была одета так же, как и мы»

«Расцветка моей кофты идеально подошла к колпаку, который я надела на день рождения дочери»

«Природа нарисовала на моем коте еще одного кота»

Футболка этой девушки и материал сидений в автобусе — точно родственники

Чайка устала и решила отдохнуть

«У моего парня есть брат-близнец, и какая-то девушка подумала, что он мне изменяет»

«Я нашел кусок льда во Флориде. Его форма полностью повторяет форму штата Флорида на карте»

«Порядок цифр в номере заказа моего друга в McDonald’s совпал с порядком цифр в стоимости заказа»

«Мой папа встретил в аэропорту мужчину, который был одет точь-в-точь как и он»

«Мой маникюр не отличить от расцветки этой жвачки»

Что-то мне вообще расхотелось танцевать

«Танцуй так, будто никто не смотрит.»

«Моя собака родила троих щенят. У каждого на спине есть „номер“, соответствующий тому, в каком порядке они появились на свет»

Чувак в костюме мороженого покупает себе мороженое

Опять в матрице сбой. Ну сколько можно! Найдите уже хорошего программиста

«Сегодня я заплатил за свой ужин ровно $ 123.45»

«6 лет назад бросила в океан мячик со своим номером и просьбой к нашедшему красавчику написать мне. Сегодня получила первое СМС»

Протрите мне глаза, пожалуйста

«Пузырьки в моей чашке похожи на отпечаток чьей-то лапы»

Это не фотошоп. Нет, мы серьезно

Каждому воробью — по домику

«Мои друзья пишут мне друг о друге, и это настолько мило, что кажется, я вот-вот растаю»