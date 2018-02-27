26 соседей, на которых язык не повернется жаловаться

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Как известно, соседи бывают двух типов: хорошие и те, мимо чьей двери в подъезде лучше проходить на цыпочках. А поскольку жизнь без соседей, пожалуй, возможна только на необитаемом острове или на Марсе, пока туда еще не набежали колонисты, остается только надеяться, что они окажутся такими же, как соседи героев этой подборки.

AdMe.ru собрал для вас 28 примеров того, какими теплыми бывают порой отношения между соседями.

Когда в твоем подъезде живут заботливые соседи

«Как-то вечером увидел в подъезде это объявление. Наутро под ним появились фанерки»

Мне кажется, или это ловушка?

Когда стенка подъезда лучше чатика в соцсети

«Вот так мои соседи подготовили лифт к Новому году»

И тишину сберег, и магнитик получил — сплошная выгода

«Дорогие соседи, мой коврик для йоги улетел с балкона, кто вернет — получит эту печеньку»

Пожалуй, я бы хотел жить по соседству именно с такими людьми

«Мы испекли печеньки, угощайтесь и счастливой субботы»

Предупрежден — значит вооружен

«Попросил у соседей что-нибудь почитать, они принесли несколько коробок комиксов — я в восторге»

А обычно все наоборот

Когда все в доме любят веселье

«Соседи сверху устроили ремонт прямо перед новогодними праздниками, и вот что мы получили в качестве извинений за беспокойство. Подарок спустили на веревочке через окно!»

«Недавно сосед долго наблюдал, как я любовно распаковываю мои суккуленты после переезда. Сегодня он подошел ко мне и сказал, что я могу выбрать любой из тех, что стоят у него на заднем дворе. У меня глаза разбежались»

«Соседи видели, как я поссорился с девушкой. Сегодня они подложили мне под дверь записку с пожеланием не париться и деньгами на поход в стрип-клуб»

«Сосед разрешил сделать дырку в заборе, чтобы моя собака могла смотреть к нему во двор и не скучать»

«Недавно запостил фото соседского балкона с подписью, что каждое утро, выглядывая из окна, пугаюсь этой куклы. Сегодня, впервые за несколько месяцев, куклы не было»

«Был в гостях у друзей, увидел, что у их соседей ключи из двери торчат, закинул в почтовый ящик. Сегодня снова заскочил в гости — в подъезде висело это объявление»

Тот момент, когда твой сосед подготовился к зиме лучше, чем коммунальщики

Когда у твоего соседа гостит девушка, на первый план выходит мужская солидарность

Когда рядом с тобой живут заботливые соседи

«К нам в дом переехала девушка-художник, предложила разрисовать стену в подъезде. Мы согласились»

«На День благодарения мой сосед прислал мне пирожные»

«Мой 12-летний сосед переехал и на память оставил мне свою первую приставку»

«Помог своему 80-летнему соседу починить трактор, от платы за работу отказался, и тогда он принес мне гору патронов. Сказать „нет“ язык не повернулся. Хорошо, что я не ссорился с этим парнем»

Еще одна порция добрососедства в нашем архиве. Может, и вы пополните его своими примерами? Ждем ваших историй в комментариях!