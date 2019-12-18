26 случаев вопиющей беспардонности, на которую и ответить нечего

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Пожалуй, каждому из нас приходилось сталкиваться с наглецами. Они просто обожают задавать бестактные вопросы и высказывать свое мнение по поводу и без. А могут даже без зазрения совести занять место под вашим зонтом на пляже или потребовать заплатить за их ребенка.

Именно с такими беспардонными невежами пришлось столкнуться героям нашей статьи, и нам в AdMe.ru кажется, что они запомнят эти встречи на всю жизнь.

1.

Родственница моего бывшего одноклассника хотела, чтобы он женился на мне. Мы оба этого не особенно хотели, но она не оставила этой идеи и теперь просто называет его жену моим именем. © Dr_Alice_Woods / twitter

2.

3.

У сестры в раздевалке знакомая девочка попросила одолжить ей на свидание красивые трусы. © vTv_0112 / twitter

4.

Провожала мамину коллегу (не подругу) с одного вокзала на другой. За полчаса она спросила, есть ли у меня парень, сколько он зарабатывает, сколько я зарабатываю, сколько я плачу за квартиру, когда замуж. © kiouvle / twitter

5.

От пожилой коллеги с маленькой грудью: «Ой, у тебя так грудь колышется, когда ты идешь! Могла бы и спокойнее ходить, а то как распутная девка!» Притом что я была в закрытой футболке и грудь у меня «среднестатистическая». © hurtle_berry / twitter

6.

7.

Мне было 18, я только переехала в Санкт-Петербург и жила в хостеле. Ночью проснулась от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Оказалось, едва знакомый сосед поставил стульчик напротив моей кровати, улыбался и глядел не моргая.

— Илья, ты дурак? Иди отсюда!

— Ты мило спишь. Тебе что, жалко? © vse***** / twitter

8.

Коллега подошел ко мне сзади, пока я сидела на кухне с телефоном и читала, и вырвал у меня из рук телефон. Он зашел на нем в твиттер, попытался найти себя в моей ленте, агрессивно наехал на меня, что я на него не подписана, и ушел. Я так офигела, что просто открыла рот. © shevagro / twitter

9.

Парень, с которым переписывались дня три, спросил о моем росте и весе (тогда было 180 см и 52 кг). Он посоветовал скинуть вес до 45, ведь ему больше нравятся девчонки постройнее. © vse***** / twitter

10.

11.

Семейный врач всегда со мной мила и вежлива. А маме один раз высказала, что мои розовые волосы не сочетаются с моим интеллектом. © con___fuoco / twitter

12.

Есть у меня плохая привычка кусать ногти. И вот стою как-то в очереди в магазине, задумалась, ногти покусываю. И тут подходит совершенно левая тетка, бьет меня по рукам и начинает отчитывать, как это некрасиво и как это мне не стыдно. Обиделась, когда я сказала,что это не ее дело. © ToriJeevas / twitter

13.

Экзамен в педагогическом, ответила на твердую 4. Один из педагогов спрашивает:

— Вы работаете в школе?

— Нет, но с детьми работала.

— Вас уволили из-за татуировки?

— Нет, конечно, ушла по своим причинам.

— Ну да, как же... © ForeverShion / twitter

14.

15.

Как-то в поезде в 3 ночи до меня докопалась бабка, которая заскучала. Упорно дергала меня за ногу раз в 10 минут. Я наорала и перестала реагировать, и она позвала проводницу со словами: «У вас там человек умер». © amici_scherzi / twitter

16.

Я пришла на собеседование в магазин одежды, но меня не взяли на работу. Объяснение: «У тебя лицо печальное. Будто тебя всю жизнь обижали». © ritkaradch14 / twitter

17.

Однажды я повела своего маленького сына на осмотр к ортопеду, а диагноз выписали мне: брови не подходят к цвету волос, да и татуировки друг с другом не сочетаются. © tvoidrug20 / twitter

18.

19.

Через полчаса после родов ко мне подошла акушерка, которая участвовала в родах 15 минут, и дала мне бумажку. Там был ее номером телефона со следующим комментарием: «Цветы и конфеты не беру, а вот деньги возьму». © lenamex / twitter

20.

В школе после теста по профориентации психолог вызвала к себе и сказала, что по результатам я никчемное, забитое и бездарное существо и моя будущая профессия — расписывать матрешки! Люблю рассказывать эту историю своим подчиненным на работе. © Naonolvi / twitter

21.

Одноклассник после просмотра моих свадебных фото решил мне написать в личку, что я красивая, а вот муж «так себе, конечно, м-да». Причем мы с ним не дружили особо никогда и не общались. © tanbko / twitter

22.

23.

У нас в чате детского сада есть одна странная мама. Однажды она заявила, что раз она многодетная, то другие родители обязаны платить за занятия ее дочери. © radio_body / twitter

24.

Попросила парикмахера постричь меня так-то и так-то. На выходе получила совсем другую стрижку и фразу: «Я решила сделать тебе по-другому, потому что мне так больше нравится!» © medicuscaecus / twitter

25.

Встретила знакомую, сто лет не виделись. Она спрашивает, сколько мне уже лет и сколько мужу. Я отвечаю, ничто не предвещает беды. Но тут подскакивает какая-то вообще незнакомая тетка: «А рожать? Рожать когда вы будете?! Когда вы будете рожать?» © eina_grally / twitter

26.

А вы сталкивались с такой бестактностью? Если да, то как отвечаете нахалам?