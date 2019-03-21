26 родителей, которые заслужили отпуск больше вашего

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Быть родителем приятно, весело, ответственно, но довольно утомительно. Старшее поколение утешает: «Укачивания и хронический недосып небесконечны», но тактично умалчивает о том, что одни проблемы, как правило, сменяются другими. Игрушки постоянно «разбегаются» по дому, дети разбегаются по магазину, пол превращается в обеденный стол, субботнее утро — в лучшее время для небольшой драки, а жизнь мам и пап — в хаос из макарон, единорогов и вездесущих деталей лего.

Пользователи сети, прошедшие боевое крещение родительством, делятся кадрами своих будней, и AdMe.ru с восхищением наблюдает за тем, как им удается сохранить не только терпение, но и здоровое чувство юмора.

1. «Иногда твой ребенок даже не скрывает, что пытается тебя убить»

2. «Ну никуда невозможно пойти с этой девчонкой!»

3. Когда вы отошли на 5 минут ради важного телефонного звонка

4. «Мне нужно было в туалет, но я не могла оставить сына в комнате. Оказывается, ванна — отличное место для временного размещения ребенка. 4,5 звезды — рекомендую!»

5. Не так-то просто обмануть этих маленьких хитрецов

6. «Я попросила не смешивать пластилин разных оттенков. Вот как меня понял мой сын»

7. Когда рук не хватает и спать хочется

8. «Еще только 8 утра, а все уже в этой склизкой субстанции. Нет слов, чтобы описать мое настроение»

9. «И зачем только я дала ребенку тертый сыр после того, как вымыла полы?»

10. Если люди ждут выходных с содроганием, скорее всего, они просто чьи-то родители

11. «У сына была истерика, поэтому я вылил ему на голову всю бутылку. Он все еще плачет. Реклама все врет!»

12. Родители: «Главное, не ошибиться на домофоне квартирой, чтобы не потревожить лишний раз соседей». Ребенок: «О, клевый музыкальный инструмент!»

13. «Я, когда готовила завтрак этим утром, и я, когда дети у бабушки»

14. Похоже, этот парень немного контужен своим отцовством

15. «Я мать. Я повсюду. Съешь наконец эти чертовы фрукты!»

«Съешь меня! Порадуй свою мамочку».

16. Отдел с блестками, стразами и единорогами, через ослепляющий ад которого хоть раз в жизни проходит отец любой девочки

17. Та часть родительства, которую обычно не постят в соцсетях

18. «Сегодня мой муж пытался вздремнуть»

19. Вот что получается, когда ваш малыш хочет помочь вам с корзиной выстиранной и сложенной одежды

20. Когда вы пытаетесь улизнуть в офис, чтобы наверстать упущенное в работе

21. И почему детям любая еда кажется вкуснее после того, как ее предварительно поваляли по полу?

22. Материнство требует терпения и прочных зубов

23. А что, разве не все прячут свое оружие в шкафу для белья? И правда, кому, кроме мамы, вообще нужно отдельное место для полотенец...

24. «Этот опоссум 3 дня жил в комнате детей, пока мы им не поверили»

25. «Мамочка, это ты с макияжем!»

26. Пожалуй, у большинства мам был такой момент

Бонус: не верьте, что, когда дети вырастут, жить станет проще. Родители будут по-прежнему уставать, забываться и косячить

Еще и новых проблем прибавится. Например, в виде новых мудреных приложений, названия которых не так-то просто запомнить

А вы узнали в какой-нибудь из этих ситуаций себя-родителя или себя-ребенка?