26 родителей, которые заслужили отпуск больше вашего
Быть родителем приятно, весело, ответственно, но довольно утомительно. Старшее поколение утешает: «Укачивания и хронический недосып небесконечны», но тактично умалчивает о том, что одни проблемы, как правило, сменяются другими. Игрушки постоянно «разбегаются» по дому, дети разбегаются по магазину, пол превращается в обеденный стол, субботнее утро — в лучшее время для небольшой драки, а жизнь мам и пап — в хаос из макарон, единорогов и вездесущих деталей лего.
Пользователи сети, прошедшие боевое крещение родительством, делятся кадрами своих будней, и AdMe.ru с восхищением наблюдает за тем, как им удается сохранить не только терпение, но и здоровое чувство юмора.
1. «Иногда твой ребенок даже не скрывает, что пытается тебя убить»
2. «Ну никуда невозможно пойти с этой девчонкой!»
3. Когда вы отошли на 5 минут ради важного телефонного звонка
4. «Мне нужно было в туалет, но я не могла оставить сына в комнате. Оказывается, ванна — отличное место для временного размещения ребенка. 4,5 звезды — рекомендую!»
5. Не так-то просто обмануть этих маленьких хитрецов
6. «Я попросила не смешивать пластилин разных оттенков. Вот как меня понял мой сын»
7. Когда рук не хватает и спать хочется
8. «Еще только 8 утра, а все уже в этой склизкой субстанции. Нет слов, чтобы описать мое настроение»
9. «И зачем только я дала ребенку тертый сыр после того, как вымыла полы?»
10. Если люди ждут выходных с содроганием, скорее всего, они просто чьи-то родители
11. «У сына была истерика, поэтому я вылил ему на голову всю бутылку. Он все еще плачет. Реклама все врет!»
12. Родители: «Главное, не ошибиться на домофоне квартирой, чтобы не потревожить лишний раз соседей».
Ребенок: «О, клевый музыкальный инструмент!»
13. «Я, когда готовила завтрак этим утром, и я, когда дети у бабушки»
14. Похоже, этот парень немного контужен своим отцовством
15. «Я мать. Я повсюду. Съешь наконец эти чертовы фрукты!»
«Съешь меня! Порадуй свою мамочку».
16. Отдел с блестками, стразами и единорогами, через ослепляющий ад которого хоть раз в жизни проходит отец любой девочки
17. Та часть родительства, которую обычно не постят в соцсетях
18. «Сегодня мой муж пытался вздремнуть»
19. Вот что получается, когда ваш малыш хочет помочь вам с корзиной выстиранной и сложенной одежды
20. Когда вы пытаетесь улизнуть в офис, чтобы наверстать упущенное в работе
21. И почему детям любая еда кажется вкуснее после того, как ее предварительно поваляли по полу?
22. Материнство требует терпения и прочных зубов
23. А что, разве не все прячут свое оружие в шкафу для белья? И правда, кому, кроме мамы, вообще нужно отдельное место для полотенец...
24. «Этот опоссум 3 дня жил в комнате детей, пока мы им не поверили»
25. «Мамочка, это ты с макияжем!»
26. Пожалуй, у большинства мам был такой момент
Бонус: не верьте, что, когда дети вырастут, жить станет проще. Родители будут по-прежнему уставать, забываться и косячить
Еще и новых проблем прибавится. Например, в виде новых мудреных приложений, названия которых не так-то просто запомнить
А вы узнали в какой-нибудь из этих ситуаций себя-родителя или себя-ребенка?
Фото на превью itsjustcaitlin / Twitter