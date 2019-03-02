26 рассказов о том, как родительская смекалка помогла решить проблемы с детьми

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Смекалка, пожалуй, одно из самых важных качеств умных родителей. Такого же мнения придерживается и пользовательница Pikabu под ником Kinash666, которая написала пост о родительской находчивости и проиллюстрировала его яркими примерами. Под ним оставили свои комментарии другие пользователи: они тоже решили рассказать о своих родных, которым смекалка помогла сберечь нервы в процессе воспитания иногда непослушных и чересчур любопытных детей.

Редакция AdMe.ru была впечатлена находчивостью людей, которые смогли успешно выпутаться из сложных ситуаций, связанных с детьми. Предлагаем и вам ознакомиться с их рассказами, а может быть, даже взять их себе на вооружение.

Будучи «головастиком», не хотела ходить в детский сад. Разве недостаточно того, что я встала в несусветную рань и позволила надеть на себя вот это вот все и ремнем перетянуть посередке? Я еще и тащиться пешком должна?! Мама таскать меня тоже не хотела, лень — это у нас семейное, поэтому она спрашивала: «А как прыгает белочка? А как зайчик прыгает? Покажи». Не могла же я оставить в беде несчастную женщину, которая зайцев в жизни не видела — не чужие ведь люди. Я и скакала. До самого детского сада. Мне казалось, что я как белочка. Оказалось — дурочка.

Однажды в магазине я впервые увидела хурму и решила попробовать неведомый фрукт. Почему мама его покупать не хотела, не знаю. Может, сама хурму не любила, может, хурма была не очень, но мамина версия звучала как: «Фу, это же гнилые яблоки! Давай нормальных купим!» Впервые я рискнула попробовать ее лет в 20.

Недавно наблюдала забег мужика с кучей пакетов в руках, за которым едва поспевал маленький сын. Сыну бежать совсем не хотелось, но куда деваться, если молоко сегодня продают последний день на этой неделе и магазин закроется через пять минут. В час дня это было.

Моя мама говорила, что, если человек врет, у него вся правда на лбу будет написана. Так вот, когда я собиралась сказать неправду, всегда прикрывала лоб ладошкой.

Знакомая семейная пара внушила сыну, что большой Lego ему не могут купить, потому что для покупки нужно получить лицензию. А лицензию ребенку выдадут только после серьезного медицинского обследования. Ребенок врачей побаивался, так что это была беспроигрышная комбинация. Но родители не учли силу желания ребенка. Пару дней он собирался с силами, потом пришел к родителям и объявил, что он готов на любые медицинские процедуры. Пришлось покупать Lego. Под это дело его, правда, к врачу сводили. Как раз надо было.

Мне никогда не говорили, что денег нет. Мне говорили, что эта покупка не вписывается в семейный бюджет. И он рассчитан так, что эти деньги лучше оставить мне на подарок на Новый год или день рождения. Или вот эта игрушка стоит столько-то, но «мы хотели сходить в зоопарк в выходные, и если купим игрушку сейчас, то на зоопарк денег не останется». И тогда я выбирала, чего больше хочу: игрушку сейчас или зоопарк в выходные.

Когда дети не хотели ходить, держась за мою руку, я говорила, что боюсь поскользнуться и мне нужна их помощь. Тогда они держали меня за руку и шли рядом, никуда не срываясь.

Когда сын не хочет уходить с детской площадки, говорю, что забыла, где мы машину оставили: надо, чтобы он нашел, а то ее кто-нибудь заберет. «Эх, женщины!» — скоро начнет повторять за отцом.

Мы с сыном каждую неделю договариваемся, что вот он сходит в садик 5 дней, а в субботу и воскресенье, так уж и быть, не пойдет. Будем «прогуливать». Пока еще ведется на это.

А меня в детстве безумно интересовало, для чего же нужны женские прокладки — ну те самые, которые так активно рекламировались по телевизору. И моя мама была очень изворотлива в ответах на такие вопросы, причем ее ответы все время менялись. Самая оригинальная версия: «Это для теть, которые очень много разговаривают! У них слюни капают, и они прокладки на подбородок лепят, чтобы не протекало!»

Мои как-то очень полюбили пускать мыльные пузыри, раствор для которых я делала им сама (90-е!). Но, когда они просили меня развести им раствор вечером, я понимала, что сейчас они будут скакать, беситься и спать уложить их будет проблематично. Поэтому авторитетно заявляла, что после захода солнца пузыри все равно выдуваться и летать не будут из-за явлений в атмосфере! Они верили! Правда, потом стали старше и умнее и приперли меня к стенке типа «что же ты, мама?!». Пришлось признаться и извиниться.

Коллега-канадка рассказывала, что в ее детстве дедушка разводил кроликов на ферме и иногда дарил им, мама готовила. Кроликов она отказывалась есть — ее уверяли, что приготовили курицу. Ела, пока чуть не подросла и задумалась, почему у дедушкиных кур всегда по 4 ножки...

Когда мне отец глаза альбуцидом закапывал, всегда говорил, что на люстре кто-то сидит — надо открыть глаза и посмотреть (а альбуцид щипал невозможно). Так ни разу и не увидела, кто же там, — каждый раз: «Ой, он уже улетел».

— Мама, я хочу шоколадку «Пикник», которую рекламируют танцующие верблюды!

— А знаешь, почему ее рекламируют танцующие верблюды? Потому что «Пикник» делают из верблюжьих какашек!

О да! На это у меня был старший брат: «Чурчхела — кишки ишака» (я ее первый раз попробовала в 30 лет) или «Хочешь играть на скрипке? Ты что?! Мама нас бросит!».

Дочь любит есть суши, а рис с сайрой — ни в какую. Зато, если их завернуть в лаваш и назвать это мегароллом — просит добавки.

А у меня сын лет в 5 (сейчас 12) перестал есть мясо, кроме куриных наггетсов. Так у меня все мясо было «куриными наггетсами». Все ему делала в панировке и говорила, что курица. Он уже всеяден, но в мясе так и не разбирается.

Я наотрез отказывался есть овощи, но налегал на сладости с диким азартом. Это плохо. До чего додумались мои родители? Они резали фрукты-овощи на кусочки размером с конфету и заворачивали их в фантики. Мне не говорили, что эти «конфеты» особенные и что их надо обязательно съесть. Наоборот, говорили эти не есть и оставляли их на столе. 5 минут — и суточная норма витаминов из овощей и фруктов была самостоятельно усвоена. Меня обманули — факт. В меня впихивали? Никак нет. Потом, когда я узнал, что огурцы и яблоки на вкус как «конфеты», «нападал» на них сам без уговоров. Такие обманки иногда полезны, если они в рамках необходимого.

Дочка лет до 6 утверждала, что не любит кабачки и тыкву. Но при этом кабачковые оладьи уплетала за обе щеки. Я говорила,что это драники из картошки другого сорта. И запеканку с тыквой и картофелем ела. Про тыкву я так же говорила, что специально выбирала другой сорт картошки, пожелтее.

А меня каждое утро, когда я в садик отказывался идти, ждала лисичка у парадной... Куда же деваться — приходилось идти, ведь она ждет.

Племянник не ел мясо и курицу. Сидим за столом, положила ему картошки с курицей, он начинает истерить: «Я не ем мясо!» А я: «А это не мясо, это дичь». Малой уплел за обе щеки. Выражение лица сестры бесценно.

Мне папа говорил, что, когда тошнит, надо хорошо поесть, лучше бутерброд с салом (правда, это не про ситуации, когда отравление, а когда укачивает в машине или самолете). Я долго не верила, но папа много летал и в итоге убедил меня поесть в самолете. Моему удивлению не было предела, когда ужасные поездки в обнимку с бумажным пакетом прекратились — стоило нормально поесть перед отъездом или во время поездки.

Мелкий, 3 года:

— Я не буду рыбу. (На самом деле: «Я не бубу быбу»).

— А это и не рыба, это же курица, видишь, белая?

— Вкусно!

— Угу, я долго эту ры... курицу варила, чтобы так вкусно вышло.

Когда мне было года три, родители ели сгущенку, кривляясь и приговаривая, какая это гадость. Предлагали мне попробовать, а я категорически отказывался.

Пришли в кино, недалеко сидела семья: мама, папа и ребенок. Где-то на середине фильма ребенок:

— Хватит, хочу домой, пойдем. Когда мы отсюда уйдем?

Мама:

— Сынок, сейчас реклама начнется, и пойдем.

И ребенок стал ждать рекламу.

— Сынок, все люди умеют читать мысли. Ты — единственный, кто не умеет.

Часто ли вам приходится применять смекалку, воспитывая детей? А может, вы сами были «жертвой» сообразительности своих родителей? Расскажите об этом.