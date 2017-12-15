26 привычек других людей, которые могут пробудить в нас зверя

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Наверняка среди ваших друзей, родственников и знакомых есть те, кто не боится быть оригинальным в простых повседневных вопросах. Самое любопытное, что те вещи, которые кажутся большинству странными, им совершенно удобны и комфортны. AdMe.ru собрал несколько дурацких привычек окружающих, которые ежедневно нарушают гармонию в этом хрупком мире. Делитесь в комментариях своими находками: мир должен знать этих ленивых креативщиков.

«Рабочий стол моего друга на его компе. Каким-то образом он там все находит»

«Парень попросил попробовать мое мороженое»

«Жена делает так каждый чертов день»

«Так моя жена открывает все подряд»

«Обувь моего соседа по квартире»

«Никогда, никогда так не паркуйтесь»

«Коротко о моей соседке»

«Мой друг сделал своему унитазу фотографию унитаза»

«Мой друг — страшный человек: открывает таблетки не по порядку»

«Действительно, почему бы не сложить скорлупу назад в контейнер? Я женился на дикарке»

«Так наш преподаватель стирает с доски»

«Человек, который режет чизкейк таким образом, для меня существовать не может!»

«Моя мама — рекордсмен по количеству непрочитанных писем в мире, серьезно»

«Муж приклеивает эту штуку туда, где я не могу ее достать, чтобы побесить меня. И ведь работает!»

«Люди считают меня странной, потому что в пицце я съедаю сначала тесто»

«Я женился на монстре!»

Первобытный способ съесть «Кит-Кат»

«Как мой папа открывает печеньки»

«Кошелек моего 9-летнего сына»

Мастер парковки

«Самый странный способ съесть эскимо из всех, что я когда-либо видел»

«Вот такую защитную пленку на свой телефон наклеила соседка»

«Пончиковая анархия: коллега решил попробовать каждый по чуть-чуть»

«Думаю, запрет на эту привычку нужно прописывать в брачном договоре»

«Увидел это на столе у коллеги»

«Этот парень просидел так весь полет»