26 отцов, которые слишком круты даже по меркам интернета

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Далеко не каждый может похвастать, что его отец — известный актер, спортсмен или ученый. Однако есть такие классные папы, которые дадут фору и самым легендарным мужчинам, — о них и пойдет речь в нашей статье. А в конце вас ждет бонус о том, что отцы при желании могут сотворить и совершенно невозможное.

AdMe.ru в новой подборке доказывает, что есть мужчины, которым нет равных не только в крутости, но еще и в любви к своим детям.

«Видел этих косплейщиков — отца и дочь. Девочка все время улыбалась, но, когда надо было фотографироваться, сразу хмурилась и входила в образ»

Мужчина держал руку в таком положении 45 минут, чтобы его дочь выспалась во время полета

«Моя дочь боялась капельницы, тогда мой парень (армейский медик) показал ей, как они работают, и рассказал, что тоже их ставил. Он будет отличным отцом»

«Обещал дочери, что мы отдадим наши волосы на благотворительность. Мы отращивали их 2 года, но это того стоило»

«Мой отец самый крутой на свете. Он выложил в „сториз“ на фейсбук, как сам себе делает татуировку»

«Потребовалось 60 часов, чтобы сделать эту колыбельку для детей. Жаль, что использовали ее всего 4 месяца»

«Мой первый Хеллоуин в качестве отца-одиночки. Я сшил костюмы любимых персонажей для моих девочек. Уложить им волосы было труднее всего»

«Я отец 4 дочерей, и одна из них хотела вечеринку в стиле принцесс „Звездных войн“, так что я повиновался»

Просто отец, который делает прическу дочке прямо в метро

«Решился сделать тату с рисунком моей дочки»

«Мой отец превосходит всех в искусстве крутого селфи»

А из этого папы вышла шикарная русалочка

Папа из Японии готовит еду для дочки по ее же рисункам

«Дочь сказала розовый — значит, розовый»

А эти папы посещают курсы и учатся делать прически, чтобы быть ближе со своими дочками

«Не всегда легко быть отцом-одиночкой, но можно получить такой опыт, какой и не снился другим папам»

«Дочь спросила, когда я научу ее брить ноги. Пришлось тренироваться»

«Папа с моим братом на руках силен сегодня, как и 26 лет назад»

«Дочь еще мала для „Комикона“, поэтому я решил устроить для нее представление с любимыми персонажами дома»

«Дети сказали, что мои пончики круче, чем в местном магазине. Я самый счастливый папа. И очень горжусь глазурью»

«3 поколения моей семьи поучаствовали в 206-мильном заезде на велосипедах. Деду — 82, папе — 52, мне — 22. Нам понадобилось менее 12 часов»

«Дочь положила в воду растущую фигурку пони. Я заменил ее на эту, пока она спала»

Этот папа за несколько секунд доказывает, что в баскетболе сыну еще расти и расти

«Друг построил для своей дочери домик хоббита на заднем дворе»

«Я сделал все, чтобы мой сын поверил, будто к нему приходила зубная фея»

«Привет, Энтони! Зубная фея».

«Всякий раз, когда дочь ест фрукты или овощи, я позволяю ей добавить наклейку в нашу коллекцию»

Бонус: а этот папа настолько крут, что даже отправляет в путь поезда

Какой папа, по-вашему, самый крутой? Расскажите о необычных и мужественных поступках ваших отцов.