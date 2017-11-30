26 особенных ситуаций, которые могли произойти только в аэропорту
Аэропорт — отдельный мир со своими особенностями и правилами, в котором можно встретить самых разных людей и попасть в неожиданные ситуации.
AdMe.ru собрал для вас удивительные моменты, в которых вся суть мира полетов.
Аэропорт — это место встреч
И прощаний
Здесь каждый проводит часы ожидания как может: кто-то отдыхает
Устраивает легкий перекус
Входит в роль
Считает минуты до встречи с близкими
Кто-то даже умудряется работать
И находит способ не изменять привычкам
Здесь можно встретить самых разных персонажей: ведущих деловые переговоры
Чудом прошедших контроль на металлодетекторе
Или даже помощника Санты
Здесь можно сделать неожиданное фото со звездой
И еще одно
Или увидеть, как для соколов пытаются купить билеты в Швейцарию
А смельчаки даже устраивают личную жизнь
Где-то вас приятно удивят открытость и гостеприимство местного сервиса
Где-то точно ждет порция милоты
Самые крепкие объятия
И долгожданные поцелуи
Здесь вы наверняка откроете новые позы для сна
Поймете, что у вас еще не самый плохой день
И все же нужно быть готовым ко всему
Еще здесь можно удивиться чьей-то изобретательности
Изумиться случайным попутчикам
Идеальному способу не потерять багаж
И просто прикоснуться к чуду
А какие интересные ситуации случались в аэропорту с вами ? Делитесь в комментариях!
Фото на превью 2sirius / Imgur, REVSdocent / Imgur