26 особенных ситуаций, которые могли произойти только в аэропорту

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Аэропорт — отдельный мир со своими особенностями и правилами, в котором можно встретить самых разных людей и попасть в неожиданные ситуации. AdMe.ru собрал для вас удивительные моменты, в которых вся суть мира полетов.

Аэропорт — это место встреч

И прощаний

Здесь каждый проводит часы ожидания как может: кто-то отдыхает

Устраивает легкий перекус

Входит в роль

Считает минуты до встречи с близкими

Кто-то даже умудряется работать

И находит способ не изменять привычкам

Здесь можно встретить самых разных персонажей: ведущих деловые переговоры

Чудом прошедших контроль на металлодетекторе

Или даже помощника Санты

Здесь можно сделать неожиданное фото со звездой

И еще одно

Или увидеть, как для соколов пытаются купить билеты в Швейцарию

А смельчаки даже устраивают личную жизнь

Где-то вас приятно удивят открытость и гостеприимство местного сервиса

Где-то точно ждет порция милоты

Самые крепкие объятия

И долгожданные поцелуи

Здесь вы наверняка откроете новые позы для сна

Поймете, что у вас еще не самый плохой день

И все же нужно быть готовым ко всему

Еще здесь можно удивиться чьей-то изобретательности

Изумиться случайным попутчикам

Идеальному способу не потерять багаж

И просто прикоснуться к чуду