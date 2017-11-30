26 особенных ситуаций, которые могли произойти только в аэропорту

Аэропорт — отдельный мир со своими особенностями и правилами, в котором можно встретить самых разных людей и попасть в неожиданные ситуации.

AdMe.ru собрал для вас удивительные моменты, в которых вся суть мира полетов.

Аэропорт — это место встреч

И прощаний

Здесь каждый проводит часы ожидания как может: кто-то отдыхает

Устраивает легкий перекус

Входит в роль

Считает минуты до встречи с близкими

Кто-то даже умудряется работать

И находит способ не изменять привычкам

Здесь можно встретить самых разных персонажей: ведущих деловые переговоры

Чудом прошедших контроль на металлодетекторе

Или даже помощника Санты

Здесь можно сделать неожиданное фото со звездой

И еще одно

Или увидеть, как для соколов пытаются купить билеты в Швейцарию

А смельчаки даже устраивают личную жизнь

Где-то вас приятно удивят открытость и гостеприимство местного сервиса

Где-то точно ждет порция милоты

Самые крепкие объятия

И долгожданные поцелуи

Здесь вы наверняка откроете новые позы для сна

Поймете, что у вас еще не самый плохой день

И все же нужно быть готовым ко всему

Еще здесь можно удивиться чьей-то изобретательности

Изумиться случайным попутчикам

Идеальному способу не потерять багаж

И просто прикоснуться к чуду

А какие интересные ситуации случались в аэропорту с вами ? Делитесь в комментариях!

Фото на превью 2sirius / Imgur, REVSdocent / Imgur

17 На склад!
4 Комментарии
  • 30 ноября 2017
  • 4
  • 19792

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!