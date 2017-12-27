20+ незнакомцев, встречу с которыми тяжело назвать приятной

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Каждому знакома ситуация, когда его что-то раздражает. Конечно, мы справляемся с этими эмоциями, но осадок остается. Для того чтобы таких ситуаций было поменьше, мы предлагаем посмеяться над ними вместе с нами. AdMe.ru приводит 23 самых ярких примера раздражающей действительности.

Наверное, на улице стоит просто дикая жара, раз все решили проигнорировать правила

Кто-то решил оставить сувенир на память

Этот человек явно использует воображаемую мусорку

В школе наглости она могла бы быть директором

Вместе с этой девушкой из метро

«Да, именно для этого я пришел на концерт»

Кто-то положил котлеты в чипсы, но забыл, что условия хранения у них немного отличаются

Для кого-то заменить бумагу — тяжкий труд

Как же надо спешить, чтобы объезжать по обочине?

Да, именно так все и задумывалось

Люди, прячущие жвачку в USB-порты в общественных местах, просто зачем?

«Эта чайная ложка хочет довести меня до инфаркта»

Может, он думал, что парковаться нужно строго по нарисованной линии?

Люди, которые надкусывают все пончики сбоку, наверное, не нашли тот самый вкус?

Лайфхак для мегаленивых. Если не хочется мыть тарелку, просто ставьте ее в холодильник

Когда только обрадуешься свободному месту на парковке, а там...

Наверняка где-то существует человек, который просто похищает по одному носку из пары

Те, кто оставляет после себя шнур от телефона в таком состоянии, как вам это удается?

Завораживающий момент превращения одного мусорного ведра в целую свалку

Отдельное спасибо производителям одноразовых стаканчиков, которые открываются вот так

Кто занимается наклейкой этикеток на товары?Покажите этого человека! Что за суперклей он использует?

Тот момент, когда понимаешь, что постирал в машинке не только вещи

Того, кто придумал делать палочки от мороженого в шоколаде, нужно навеки отлучить от сладкого

Знакомо? Какие еще ситуации вызывают у вас раздражение? Делитесь с нами.