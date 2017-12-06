26 человек, которых смело можно назвать королями розыгрышей

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Разыгрывать окружающих всегда весело, и совсем не обязательно для этого ждать 1 апреля. Можно повеселить коллег или домочадцев в любое время года! AdMe.ru собрал лучшие примеры розыгрышей, за которые определенно можно давать премию.

Превратили пол в идеальный газон для гольфа

«Мой младший брат решил разыграть дантиста»

«Коллеги ждали меня из отпуска и обмотали каждую деталь рабочего места фольгой»

«Друг „украсил“ мою комнату искусственной паутиной. А я ненавижу пауков»

Никогда не говорите коллегам, кто ваш нелюбимый актер

«1 100 стаканчиков, наполненных водой, для моего соседа по комнате»

Итак, игра начинается

«Мой дядя купил новый телевизор и уехал из города. Прекрасная возможность для маленькой шутки в фотошопе»

«Шутка для наших сотрудников. Эти двери находятся в 130 метрах друг от друга»

Шутливая война между двумя строительными офисами

«Эта занавеска для душа ужасно пугает всех наших гостей»

«Сегодня увидел этого пилота в аэропорту»

Лучший офисный розыгрыш

Верный способ напугать коллегу до седых волос

Даже попугайчик пострадал от 1 апреля

Парня уволили с работы за то, что он приклеил фото кота на микроволновку

1 апреля в офисе

«Мои соседи ушли смотреть фильм „Оно“. Когда они вернутся, будет уже темно»

Кто-то очень находчивый пугает водителей мигалкой из гирлянд

«После долгого путешествия приехал домой, но вместо своей комнаты обнаружил кладовку»

«Смотрел в телефон, когда шел в туалет. Включил свет и чуть не получил сердечный приступ»

«На время уехал из общежития и попросил друзей присматривать за комнатой. Вот что они сделали с ней»

«После выхода из отпуска не мог найти свою кружку. Нашел»

«По крайней мере, я знаю, откуда такая щедрость»

А для этого розыгрыша понадобится всего лишь немного клея

В маленькой баночке — васаби. Идеальное преступление

Как видите, есть много способов поднять настроение себе и окружающим. Главное — помнить о том, что «жертва» шутки может ответить вам тем же и быть настороже. А какие из этих способов разыграть ближнего своего вы бы взяли на вооружение?