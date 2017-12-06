26 человек, которых смело можно назвать королями розыгрышей
Разыгрывать окружающих всегда весело, и совсем не обязательно для этого ждать 1 апреля. Можно повеселить коллег или домочадцев в любое время года!
AdMe.ru собрал лучшие примеры розыгрышей, за которые определенно можно давать премию.
Превратили пол в идеальный газон для гольфа
«Мой младший брат решил разыграть дантиста»
«Коллеги ждали меня из отпуска и обмотали каждую деталь рабочего места фольгой»
«Друг „украсил“ мою комнату искусственной паутиной. А я ненавижу пауков»
Никогда не говорите коллегам, кто ваш нелюбимый актер
«1 100 стаканчиков, наполненных водой, для моего соседа по комнате»
Итак, игра начинается
«Мой дядя купил новый телевизор и уехал из города. Прекрасная возможность для маленькой шутки в фотошопе»
«Шутка для наших сотрудников. Эти двери находятся в 130 метрах друг от друга»
Шутливая война между двумя строительными офисами
«Эта занавеска для душа ужасно пугает всех наших гостей»
«Сегодня увидел этого пилота в аэропорту»
Лучший офисный розыгрыш
Верный способ напугать коллегу до седых волос
Даже попугайчик пострадал от 1 апреля
Парня уволили с работы за то, что он приклеил фото кота на микроволновку
1 апреля в офисе
«Мои соседи ушли смотреть фильм „Оно“. Когда они вернутся, будет уже темно»
Кто-то очень находчивый пугает водителей мигалкой из гирлянд
«После долгого путешествия приехал домой, но вместо своей комнаты обнаружил кладовку»
«Смотрел в телефон, когда шел в туалет. Включил свет и чуть не получил сердечный приступ»
«На время уехал из общежития и попросил друзей присматривать за комнатой. Вот что они сделали с ней»
«После выхода из отпуска не мог найти свою кружку. Нашел»
«По крайней мере, я знаю, откуда такая щедрость»
А для этого розыгрыша понадобится всего лишь немного клея
В маленькой баночке — васаби. Идеальное преступление
Как видите, есть много способов поднять настроение себе и окружающим. Главное — помнить о том, что «жертва» шутки может ответить вам тем же и быть настороже.
А какие из этих способов разыграть ближнего своего вы бы взяли на вооружение?
Фото на превью fitnessfreak4life/reddit