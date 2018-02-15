26 неисправимых романтиков, которым нет равных в искусстве флирта

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Не каждый из нас — ас в романтичных поступках и ухаживаниях. Иногда попытки завести девушку или парня или оказать знаки внимания превращаются в курьезные случаи, которые можно будет потом рассказывать внукам.

AdMe.ru подобрал для вас 26 примеров, когда романтика и флирт вышли за привычные рамки и превратились в смешные истории. А в конце вас ждет бонус — про настоящую романтику, без которой наша жизнь была бы не такой удивительной!

Подкат 80-го уровня

«Надпись я еще долго не стирал»

Когда только учишься делать комплименты

Когда хочешь начать переписку с чистого листа

Романтика спустя годы

Пытался сделать комплимент

Когда на все готов ради девушки

Когда у твоей девушки новый хайлайтер, но ты к этому готов

Он выставил коров в форме сердца, чтобы отправить это своей девушке

В двух словах про отношения в XXI веке

«Парень в клубе дал мне такую визитку со словами „Позвони мне“. Кажется, он живет в 3018-м»

Романтичное такси

Этот парень удалил около 200 человек из учебного чата, чтобы написать это

Парень возложил на эту розу большие надежды

И не поспоришь

А еще можно положить кольцо на дно стаканчика с колой

«Ненавижу шоколад. Вместо коробки шоколадных конфет мой парень сделал мое любимое блюдо и романтично это оформил»

Как ведет себя Т9, когда я переписываюсь с девушками

Когда оригинально подошел к оформлению профиля на сайте знакомств

«Твое сердце».

Настало твое время

Встречает в аэропорту потерявшихся женщин

Планы на вечер

Пикап от баристы

«Осторожно, ты слишком горяча».

Каждую пятницу он встречает свою девушку в аэропорту с новыми оригинальными надписями на доске

«Жду свою Золушку». «Келли Велш, мы все аплодируем тому, что ты дома».

Что-то пошло не по сценарию

И обещанный бонус, который доказывает, что настоящая романтика тоже никуда не делась: «Мой дедушка каждый день рисует на песке это для бабушки, которая видит пляж из окна»