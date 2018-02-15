26 неисправимых романтиков, которым нет равных в искусстве флирта
Не каждый из нас — ас в романтичных поступках и ухаживаниях. Иногда попытки завести девушку или парня или оказать знаки внимания превращаются в курьезные случаи, которые можно будет потом рассказывать внукам.
AdMe.ru подобрал для вас 26 примеров, когда романтика и флирт вышли за привычные рамки и превратились в смешные истории. А в конце вас ждет бонус — про настоящую романтику, без которой наша жизнь была бы не такой удивительной!
Подкат 80-го уровня
«Надпись я еще долго не стирал»
Когда только учишься делать комплименты
Когда хочешь начать переписку с чистого листа
Романтика спустя годы
Пытался сделать комплимент
Когда на все готов ради девушки
Когда у твоей девушки новый хайлайтер, но ты к этому готов
Он выставил коров в форме сердца, чтобы отправить это своей девушке
В двух словах про отношения в XXI веке
«Парень в клубе дал мне такую визитку со словами „Позвони мне“. Кажется, он живет в 3018-м»
Романтичное такси
Этот парень удалил около 200 человек из учебного чата, чтобы написать это
Парень возложил на эту розу большие надежды
И не поспоришь
А еще можно положить кольцо на дно стаканчика с колой
«Ненавижу шоколад. Вместо коробки шоколадных конфет мой парень сделал мое любимое блюдо и романтично это оформил»
Как ведет себя Т9, когда я переписываюсь с девушками
Когда оригинально подошел к оформлению профиля на сайте знакомств
«Твое сердце».
Настало твое время
Встречает в аэропорту потерявшихся женщин
Планы на вечер
Пикап от баристы
«Осторожно, ты слишком горяча».
Каждую пятницу он встречает свою девушку в аэропорту с новыми оригинальными надписями на доске
«Жду свою Золушку». «Келли Велш, мы все аплодируем тому, что ты дома».
Что-то пошло не по сценарию
И обещанный бонус, который доказывает, что настоящая романтика тоже никуда не делась: «Мой дедушка каждый день рисует на песке это для бабушки, которая видит пляж из окна»
С вами случались курьезные, смешные или милые истории флирта или ухаживаний? Поделитесь с нами самыми лучшими из них!