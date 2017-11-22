26 эффектных манекенов, которые, кажется, пытаются нам что-то сказать

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Чего только не придумывают дизайнеры в погоне за вниманием покупателя. Но агрессивными рекламными баннерами и крышесносными роликами дело зачастую не ограничивается. AdMe.ru делится с вами примерами убойного маркетинга, главным оружием которого стали ни в чем не повинные манекены. А в конце вас ждет бонусная фотография, на которую хочется посмотреть дважды.

Когда надо поберечь самое дорогое

Этот манекен явно фанат Брюса Ли

Когда тебе нужно убить Билла, но на улице холодно

Каждое утро по дороге на работу я чувствую себя этим манекеном

Какие позы, какая грация!

Из-за тени у этой красотки появились шикарные пышные усы

Что же она пытается изобразить?

А в этом магазине кто-то явно обожает Sims

Когда ты манекен и попал в магазин своей мечты

Похоже, автор этого творения ничего не знает о пропорциях человеческого тела

Манекен с татуировками — теперь я видел все

Что здесь вообще происходит?!

И тут я посмотрел на потолок и забыл, за чем пришел

Самый честный манекен из всех, что я видел

Это отдел для не очень красивых людей?

Когда реклама не в бровь, а в глаз

От создателей манекенов с ногами от ушей

Даже он не в восторге от этого костюмчика

«Купил домой манекен. Мои соседи обязательно его полюбят»

Когда знаешь, каково это — работать на двух работах

Как-то странно производитель этого манекена представляет себе женщин

Да и дети у него не очень выходят

А здесь разработчик явно знает своего покупателя

Твое лицо, когда собиралась замуж, но вдруг поняла, что ты манекен, и загрустила

Наверное, это делает образ по-настоящему французским

Бонус: «Моя зимняя экипировка заставляет меня выглядеть как жутковатый манекен»

А вы видели такие манекены? Поделитесь с нами впечатлениями!