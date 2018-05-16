26 фотографий, на которых простые вещи совпали друг с другом как инь и ян

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Кому знакомо то приятное чувство, когда какой-то предмет идеально подошел другому? Например, новый диван в комнате встал буквально тютелька в тютельку. Или супружеские кольца прекрасно поместились одно в другое. А вы хотите увидеть, как выдвижной ящик открывается в миллиметре от дверцы посудомоечной машины? Для многих людей наблюдать за такими моментами — истинное удовольствие.