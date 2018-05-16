26 фотографий, на которых простые вещи совпали друг с другом как инь и ян

Кому знакомо то приятное чувство, когда какой-то предмет идеально подошел другому? Например, новый диван в комнате встал буквально тютелька в тютельку. Или супружеские кольца прекрасно поместились одно в другое. А вы хотите увидеть, как выдвижной ящик открывается в миллиметре от дверцы посудомоечной машины? Для многих людей наблюдать за такими моментами — истинное удовольствие.

AdMe.ru собрал 26 моментов, когда одни вещи в совершенстве совпали с другими. Уверены, вы тоже испытаете эстетическое наслаждение от увиденного.

1. Обручальные кольца: одно внутри другого

2. Волосы мальчика и фоторамка

3. Дверь и ТВ-панель

4. Камешек и углубление в подошве обуви

5. Маленькие коробки и одна большая

6. Набор инструментов и полка

7. Фургон FedEx и узкий тоннель в Нью-Йорке

8. Кроватка и ниша в стене

9. Лист А4 и выдвижной ящик

10. Струя воды и сливное отверстие

11. Изогнутый телевизор и угол комнаты

12. Бутылка и кран

13. Мягкий уголок и комната

14. Дверь и комод

15. Дверной проем и человек

16. Жестяная банка и ваза

17. Полное собрание сочинений Чарльза Диккенса и подоконник

18. Клавиатура и полочка

19. Банки и верхняя полка холодильника

20. Щетка пылесоса и шкафчик

21. Кольцо и регулятор громкости

22. Туалетная бумага и выдвижной ящик

23. Малолитражка и фургон

24. Дверца посудомоечной машины и выдвижной ящик

25. Две машины на парковке

26. Половинка лука и баночка

Расскажите, а вы сталкивались в своей жизни с подобными совпадениями?

Фото на превью Foxzes / reddit, pannaspisek / reddit

13 На склад!
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