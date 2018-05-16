26 фотографий, на которых простые вещи совпали друг с другом как инь и ян
Кому знакомо то приятное чувство, когда какой-то предмет идеально подошел другому? Например, новый диван в комнате встал буквально тютелька в тютельку. Или супружеские кольца прекрасно поместились одно в другое. А вы хотите увидеть, как выдвижной ящик открывается в миллиметре от дверцы посудомоечной машины? Для многих людей наблюдать за такими моментами — истинное удовольствие.
AdMe.ru собрал 26 моментов, когда одни вещи в совершенстве совпали с другими. Уверены, вы тоже испытаете эстетическое наслаждение от увиденного.
1. Обручальные кольца: одно внутри другого
2. Волосы мальчика и фоторамка
3. Дверь и ТВ-панель
4. Камешек и углубление в подошве обуви
5. Маленькие коробки и одна большая
6. Набор инструментов и полка
7. Фургон FedEx и узкий тоннель в Нью-Йорке
8. Кроватка и ниша в стене
9. Лист А4 и выдвижной ящик
10. Струя воды и сливное отверстие
11. Изогнутый телевизор и угол комнаты
12. Бутылка и кран
13. Мягкий уголок и комната
14. Дверь и комод
15. Дверной проем и человек
16. Жестяная банка и ваза
17. Полное собрание сочинений Чарльза Диккенса и подоконник
18. Клавиатура и полочка
19. Банки и верхняя полка холодильника
20. Щетка пылесоса и шкафчик
21. Кольцо и регулятор громкости
22. Туалетная бумага и выдвижной ящик
23. Малолитражка и фургон
24. Дверца посудомоечной машины и выдвижной ящик
25. Две машины на парковке
26. Половинка лука и баночка
Расскажите, а вы сталкивались в своей жизни с подобными совпадениями?
Фото на превью Foxzes / reddit, pannaspisek / reddit