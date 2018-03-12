26 крутых семей, в которых что ни день, то новое безумие

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Залог крепкой семьи — это не только любовь и компромиссы. Самые счастливые семьи те, где в любых ситуациях найдется место добрым розыгрышам и подколам. Ведь только чувство юмора и смех могут помочь с легкостью решать все проблемы и принимать маленькие особенности и странности друг друга.

AdMe.ru собрал для вас 26 примеров, которые отлично иллюстрируют определение «сумасшедшая семейка».

«Дети повесили семейное фото на аквариум, чтобы наша новая золотая рыбка тоже чувствовала себя членом семьи»

Когда семейный спор вышел из-под контроля

«Если бы собаки носили штаны, то как бы они их надевали?»

«Вот что мы с мужем купили недавно в магазине. У нас нет детей. Мы взрослые, мы оплачиваем счета. И пьем воду из игрушечного кита»

«Родители не разрешали сестре красить волосы, пока она не найдет кого-то, кто захочет сделать это вместе с ней... Догадайтесь, у кого теперь фиолетовые волосы?»

«Мой муж не успел приехать с работы на семейную фотосессию. Я решила заменить его макетом. Муж не разговаривал потом со мной несколько дней»

Настоящий мужчина всегда тебя прикроет

«Растите детей с любовью, и они обязательно отблагодарят вас лестным постом в соцсетях»

«Алкоголик».

«Мой папа чистил мне апельсины для школьных ланчей с тех пор, как я пошла в детский сад. Сегодня мой последний день в школе, и вот что я получила»

«Время пришло, малышка!» / «Как чистить апельсин».

«Как моя мама сбегает со скучных мероприятий»

«Моя девушка любит разрезать мне бутерброд на куски странных форм, просто чтобы посмотреть, как я буду страдать»

Потому что в семье все должно быть поровну

Знак, за которым скрывается целая драма

«Историческая отметка. На этом самом месте в полдень 5 августа 2017 года в супружеском споре победил муж. В 12.58 он сказал жене, что ей не следует садиться за руль гольф-кара, потому что она ужасно водит. 5 минут спустя она случайно утопила гольф-кар № 42 в этом озере».

«Моя невестка только что прислала мне фото моего брата, когда он организовал настоящие похороны для их золотой рыбки»

«Джереми надел костюм на рыбьи похороны. Я просто не могу».

Коротко о романтике после свадьбы

«Попросила мужа подстричь газон»

«Наша собака беременна, и мы организовали ей фотосессию по этому поводу»

«Скоро ожидаются щенки».

«Мама сказала мне проверить ноутбук, так как она оставила мне там сюрприз»

«Подарок от твоей мамы» / «Перестань быть идиотом. Я не таким тебя растила».

У всех свои милые семейные прозвища

«Жена попросила прислать ей сексуальные фотографии, когда я был на работе»

«Вот как папа моей подруги встречал ее в аэропорту»

«Национальный день „Маргариты“».

«Родители прислали мне селфи... по почте»

Кажется, шкаф — любимое место в этой семье

«Мой папа решил добавить эмоций нашей собаке с помощью сухих водорослей»

«Моя мама сказала всем уйти из кадра, когда она фотографировалась за праздничным столом, потому что „никто не помогал“»

«Мама приготовила подарок для учителей моего младшего брата»

«Возможно, наш ребенок — причина, по которой вы пьете. Пожалуйста, наслаждайтесь этой бутылкой вина!»

«Моя мама настолько боится животных, что это даже уже не смешно»

А вашем доме есть место для семейных безумств и шалостей?