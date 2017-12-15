26 крутых детей, чья логика бессмысленна и беспощадна

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Дети живут по своим законам и правилам, которые для взрослых непостижимы. AdMe.ru собрал фото самых эпичных примеров детской логики. Посмотрите их и скажите, кто из этих ребятишек, по-вашему, заслуживает звания Капитана Неочевидности?

Лучшие друзья сделали одинаковые стрижки, чтобы учитель не мог их различить

Тысяча чертей, да это же маленький гений!

Мои племянники были в таком восторге от кроссовок, что случайно сделали свою первую обложку рэп-альбома

«Я дал им по доллару и сказал держать их носом у стены. Кто первый уронит, тот проиграл, кто победит — заберет оба. Третий час стоят, уважаю»

«Мой сын не знает равных в прятках»

У вас не было детства, если вы ни разу не подстригали себе челку

«Брат и его жена не могли сделать хоть одно нормальное фото с Пасхи, потому что племянник не хотел выходить из режима ниндзи»

«12-летний племянник думал, что открыть краску молотком было хорошей идеей»

«У моей 3-летней дочери есть коробка с ножом, пистолетом и наличными. Я должен беспокоиться?»

«Мой 3-летний племянник сделал нового супергероя и назвал его Человеком-пирогом»

«8-летний племянник впервые увидел снег и вышел поиграть на улицу. Похоже, я застал его в самый разгар игры»

«Мой 11-летний сын начал рисовать толстого старого Бэтмена на пляже. И похоже, это то, чего нам всем так не хватало в жизни»

«Сыну 4, он нашел перманентные маркеры и очень горд, что теперь он Дарт Мол»

«Наш 8-летний сын проснулся рано утром, чтобы собрать для мамы и папы обед на работу»

«6-летний сын „убежал“ из дома, но мы сказали ему, что любим его и он может вернуться, если ему что-то нужно. Он вернулся за кошкой и ушел обратно»

«Я на 100 % с ним согласен! Совершенно верно, парень!»

«Друг просто хотел сделать красивую фотографию своей дочери»

«Этот парень на скейте с воздуходувкой — мой герой»

Этот мальчик не плывет по течению — он создает свои правила

«Сестра родила второго ребенка, и моя племянница так разозлилась, что собрала все свои вещи и попыталась уйти»

«Племянница пыталась съесть мою палетку теней с запахом шоколада»

«Дочь расплакалась, когда я сказала, что мы не будем покупать эту елку и поищем другую»

Подарок с записочкой от младшей сестренки

«Фото в выпускном альбоме моего племянника»

«Моя 4-летняя сестра разорвала доллар, потому что он не помещался в разрез копилки»

Когда вокруг одни принцессы, понимаешь, что миру не хватает Бэтмена

А с какими примерами детской логики сталкивались вы? Поделитесь с нами в комментариях!