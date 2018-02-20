26 фотографий, на которых все сошлось как нельзя лучше

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Каждую секунду пользователи по всему миру выкладывают в сеть 2 226 фотографий, но лишь единицы из этих снимков действительно уникальны. Некоторые из них высокохудожественны, на других запечатлены вещи, которые мы никогда не сможем увидеть своими глазами. Но есть и просто кадры сделанные в нужный момент, который вряд ли получится поймать еще раз. Посмотрите сами.

AdMe.ru подобрал для вас 26 примеров фото, на которых максимально раскрылся талант фотографов ловить самую нужную секунду для снимка.

«На этой Олимпиаде я буду болеть за кота-фигуриста»

Ветер в голове

Сливаясь с окружающей средой

Магия городских граффити

«Ем все, что захочу»

Что скрывается за платком?

«Можно воспользоваться вашими наушниками?»

Это не вспышка

Коней нужно выгуливать. И неважно, памятник это или нет

«Листала фото в своем телефоне, и тут...»

Где заканчивается реальность и начинаются декорации

Призадумался

Почему у тебя 3 руки?

«Вообще-то я покупал хаски, а не велоцираптора»

«Смотри, я похож?»

В метро ветрено

Отражение, похоже на хорошее граффити

Игры с ракурсом

Когда все совпало

Великан в городе!

Идеальное попадание!

Иногда нужно всего лишь зеркало

Голова из тени

Зонтик как под заказ делали!

Игра отражений или портал в другую Вселенную?

У Санты новая обувка

А вам удавалось поймать момент настолько удачно, что на фото несколько реальностей сливались в одну? Расскажите нам об этом!