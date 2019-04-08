26 неудобных жизненных истин, которые больно принять, но придется

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Нелегко порой снять розовые очки и взглянуть на мир через призму реальности. Увиденное не всегда приятно глазу и может вызвать дискомфорт. Пользователь Reddit, похоже, тоже столкнулся с этим и задал актуальный вопрос: «Какой реальный факт не хотят принимать некоторые люди?» Ответы пользователей вряд ли считаются с чувствами каждого, однако и это можно отнести к истинам, которые сложно принять.