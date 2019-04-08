26 неудобных жизненных истин, которые больно принять, но придется
Нелегко порой снять розовые очки и взглянуть на мир через призму реальности. Увиденное не всегда приятно глазу и может вызвать дискомфорт. Пользователь Reddit, похоже, тоже столкнулся с этим и задал актуальный вопрос: «Какой реальный факт не хотят принимать некоторые люди?» Ответы пользователей вряд ли считаются с чувствами каждого, однако и это можно отнести к истинам, которые сложно принять.
AdMe.ru проанализировал сотни ответов и составил свой список на основе самых популярных из них. Было сложно, но с ними пришлось согласиться.
- Не пытайтесь угодить всем. Это невозможно. Даже на самый сочный и вкусный апельсин найдутся те, у кого аллергия на цитрусовые.
- Повышение голоса не усиливает ваши аргументы. Наоборот, если участник спора начинает кричать, это сигнал к тому, что они у него кончаются.
- Любое мнение, популярное или непопулярное, может оказаться неправильным. Развивайте критическое мышление, оно может очень пригодиться, когда доступно так много информации.
- Необязательно заводить ребенка, если вы не можете достойно заботиться о нем. И дело не только в деньгах. Ребенку нужно много времени и хорошее воспитание.
- Нельзя быть правым во всем. Нужно помнить, что даже злодеи считают себя героями своей истории.
- У всех действий, даже самых незначительных, есть свои последствия. Сегодня это актуально как никогда. Достаточно вспомнить актеров, фильмоделов и политиков, неосторожные фразы и действия которых моментально предавались огласке и сильно портили им карьеру.
- Каждый считает себя невосприимчивым к пропаганде и рекламе. Однако они повсюду, и чем больше мы убеждены в своем иммунитете, тем менее критично мы мыслим.
- Большинство людей не видят разницы между фактом и мнением. А она колоссальна.
- Жизнь несправедлива. Вы можете не совершать ошибок и все равно проиграть. Это не слабость. Это жизнь.
- Не стоит думать, что мы умнее всех. На свете еще 7 млрд человек, многие из которых думают точно так же.
- Сетевой маркетинг обычно построен так, что последнее звено в цепи используют без выгоды для него. Любые заманчивые предложения в первую очередь следуют интересам того, от кого исходят.
- Все когда-нибудь умрут. И, скорее всего, это будет не на их условиях.
- Чрезмерная честность сродни жестокости. Необязательно высказывать людям все, что ты думаешь. Правда без такта — садизм.
- Главное — ваша жизнь, цените ее, не ввязывайтесь в конфликты. Никто не владеет жизнью, но любой, кто взял оружие, владеет смертью.
- Неважно, сколько у вас аргументов: не факт, что они переубедят оппонента. Сложно выиграть спор у умного человека, а у глупого — почти невозможно.
- Раньше было не лучше. И трава зеленее не была. Мы живем в удивительный и комфортный исторический период. Мы прошли долгий путь от воин, угнетения, рабства и геноцида, о которых сегодня слышно все реже.
- Многие не захотят менять привычки своего потребления, пока экологические проблемы не коснутся их лично. Безучастие и бездумное потребление могут вылиться в мировые катастрофы, и если не для нас, то для наших потомков.
- Ожирение связано с чрезмерным потреблением пищи. Психологические проблемы тоже имеют место, но это скорее исключение, чем правило.
- Атомная и солнечная энергетика — самые безопасные на сегодняшний день. Углекислый газ, выбрасываемый в атмосферу в огромных количествах, из невидимого газа может превратиться в проблему, которая коснется всех.
- Если девушка мила с тобой, это не значит, что ты ей понравился. Она просто милая.
Вам тоже трудно принять какие-то из этих истин? А может, вам есть что добавить к этому списку?