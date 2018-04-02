26 гениальных комментаторов, которые познали все тонкости искусства сарказма

Интернет — это место, где мемы рождаются каждую секунду. И один из самых богатых источников приколов и шуток — комментарии. Именно они даже из самого обычного поста могут сделать настоящий шедевр!

AdMe.ru подобрал для вас 26 примеров, когда авторы комментариев отжигали как никогда.

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А вам встречались комментарии, которые сразу вызывали желание сделать скриншот?

Фото на превью Lesedi_Sebo / Twitter

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5 Комментарии

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