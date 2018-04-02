26 гениальных комментаторов, которые познали все тонкости искусства сарказма
Интернет — это место, где мемы рождаются каждую секунду. И один из самых богатых источников приколов и шуток — комментарии. Именно они даже из самого обычного поста могут сделать настоящий шедевр!
AdMe.ru подобрал для вас 26 примеров, когда авторы комментариев отжигали как никогда.
26.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
А вам встречались комментарии, которые сразу вызывали желание сделать скриншот?
Фото на превью Lesedi_Sebo / Twitter