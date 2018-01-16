26 фотографий, с которыми сама камера сыграла злую шутку

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При съемке важны не только удачный момент и прямые руки фотографа, но и технические возможности камеры. Иногда огрехи фотоаппарата превращают снимки в такие шедевры, что любой фотошопер искусал бы локти от зависти.

Мы в AdMe.ru собрали для вас самые впечатляющие примеры случайностей, которые создают такие фотографии, что нарочно и не придумаешь.