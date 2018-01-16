26 фотографий, с которыми сама камера сыграла злую шутку
При съемке важны не только удачный момент и прямые руки фотографа, но и технические возможности камеры. Иногда огрехи фотоаппарата превращают снимки в такие шедевры, что любой фотошопер искусал бы локти от зависти.
Мы в AdMe.ru собрали для вас самые впечатляющие примеры случайностей, которые создают такие фотографии, что нарочно и не придумаешь.
Портретный режим съемки предпочел не замечать стекло
Снимали кошку, а камера решила сфокусироваться на ребенке
Еще одна ошибка фокуса, а как лирично вышло
Заглючившая вспышка разрезала фотографию
Капелька на линзе может создать неожиданный эффект
Кажется, у вас море поломалось
Когда научился моргать быстрее затвора камеры
Вспышка Шредингера
Пытался сделать панораму, а получил кадр из фильма «Начало»
Неожиданный гость на фотографии затмения
Хотел сфотографировать горящую зажигалку, но камера оказалась быстрее
Ошибки камеры могут создавать апокалиптические сюжеты
День и ночь на одном снимке
Котейка смотрит на пса с небес
Режим панорамы не дружит с портретами
Вот и не верь после этого в призраков
Камера упала во время семейного снимка
Эта «расчлененка» — тоже проделки панорамного режима
Потому что нечего хвастаться часами, любуйтесь деревьями
Тень девушки выглядит так, будто она просматривает фотографии
Пейзаж, который выглядит как планета
Легким движением вспышки обычный паук превращается в радиоактивного
Я художник, я так вижу
Не все кадры с фейерверками выглядят одинаково
Иногда результатам технических сбоев могут позавидовать даже художники
Сейчас появится единорог?
А вам случалось делать снимки, в которые нечаянно вносила свои правки техника? Если да, то поделитесь ими в комментариях!
Фото на превью BoboDupla / reddit