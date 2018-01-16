26 фотографий, с которыми сама камера сыграла злую шутку

При съемке важны не только удачный момент и прямые руки фотографа, но и технические возможности камеры. Иногда огрехи фотоаппарата превращают снимки в такие шедевры, что любой фотошопер искусал бы локти от зависти.

Мы в AdMe.ru собрали для вас самые впечатляющие примеры случайностей, которые создают такие фотографии, что нарочно и не придумаешь.

Портретный режим съемки предпочел не замечать стекло

Снимали кошку, а камера решила сфокусироваться на ребенке

Еще одна ошибка фокуса, а как лирично вышло

Заглючившая вспышка разрезала фотографию

Капелька на линзе может создать неожиданный эффект

Кажется, у вас море поломалось

Когда научился моргать быстрее затвора камеры

Вспышка Шредингера

Пытался сделать панораму, а получил кадр из фильма «Начало»

Неожиданный гость на фотографии затмения

Хотел сфотографировать горящую зажигалку, но камера оказалась быстрее

Ошибки камеры могут создавать апокалиптические сюжеты

День и ночь на одном снимке

Котейка смотрит на пса с небес

Режим панорамы не дружит с портретами

Вот и не верь после этого в призраков

Камера упала во время семейного снимка

Эта «расчлененка» — тоже проделки панорамного режима

Потому что нечего хвастаться часами, любуйтесь деревьями

Тень девушки выглядит так, будто она просматривает фотографии

Пейзаж, который выглядит как планета

Легким движением вспышки обычный паук превращается в радиоактивного

Я художник, я так вижу

Не все кадры с фейерверками выглядят одинаково

Иногда результатам технических сбоев могут позавидовать даже художники

Сейчас появится единорог?

А вам случалось делать снимки, в которые нечаянно вносила свои правки техника? Если да, то поделитесь ими в комментариях!

Фото на превью BoboDupla / reddit

34 На склад!
5 Комментарии
  • 16 января 2018
  • 5
  • 31987

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!