26 фотографий, после просмотра которых хочется выйти на балкон и закурить

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Есть ли в мире хоть что-нибудь идеальное? Наверное, нет: у всего есть свой изъян, пусть даже и крохотный. Но глядя на эти 26 фотографий, которые мы в AdMe.ru отобрали специально для вас, можно по-настоящему поверить в то, что совершенство существует.

Подарок завернут идеально

«Я продал дом, упаковал все свои наборы Lego и сделал фотку напоследок»

Резиновая лента идеально облегает клавиши

От удовольствия даже глаза начали улыбаться

Срочно повысить работника, который это сделал!

«Это просто идеально ровная тень-стрелка или мой пес на что-то намекает?»

«Я просто решил разложить помидоры по цветам»

Макаронинка буквально создана для этой деревянной ложки

Когда строитель в душе художник

Сухая травинка под порывами ветра рисует идеальную окружность

Это сердечко на боку песика превосходно

«Кажется, обед я сегодня пропущу»

Эти камни идеальны

Превосходно точное разделение неба

Эти весы и плитка просто созданы друг для друга

Магазин для тех, кому мало 7 цветов

«Я уничтожу любого, кто посмеет встряхнуть упаковку!»

Из скобок для степлера получаются идеально ровные кубы

В этой парикмахерской сразу видно, кто центр Вселенной

Тень от дома легла ровно по кромке травы

Даже есть жалко

То самое ощущение, когда все по полочкам и по коробочкам

Блендер не только сделал смузи, но и красиво его подал

«„Бассейн“ над моей квартирой»

Идеальная цветовая прогрессия

Этот торт — само совершенство

Какая фотография понравилась вам больше всего? Приходилось ли вам видеть что-то настолько же идеальное? Давайте обсудим в комментариях.