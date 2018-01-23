26 фотографий, после просмотра которых хочется выйти на балкон и закурить
Есть ли в мире хоть что-нибудь идеальное? Наверное, нет: у всего есть свой изъян, пусть даже и крохотный. Но глядя на эти 26 фотографий, которые мы в AdMe.ru отобрали специально для вас, можно по-настоящему поверить в то, что совершенство существует.
Подарок завернут идеально
«Я продал дом, упаковал все свои наборы Lego и сделал фотку напоследок»
Резиновая лента идеально облегает клавиши
От удовольствия даже глаза начали улыбаться
Срочно повысить работника, который это сделал!
«Это просто идеально ровная тень-стрелка или мой пес на что-то намекает?»
«Я просто решил разложить помидоры по цветам»
Макаронинка буквально создана для этой деревянной ложки
Когда строитель в душе художник
Сухая травинка под порывами ветра рисует идеальную окружность
Это сердечко на боку песика превосходно
«Кажется, обед я сегодня пропущу»
Эти камни идеальны
Превосходно точное разделение неба
Эти весы и плитка просто созданы друг для друга
Магазин для тех, кому мало 7 цветов
«Я уничтожу любого, кто посмеет встряхнуть упаковку!»
Из скобок для степлера получаются идеально ровные кубы
В этой парикмахерской сразу видно, кто центр Вселенной
Тень от дома легла ровно по кромке травы
Даже есть жалко
То самое ощущение, когда все по полочкам и по коробочкам
Блендер не только сделал смузи, но и красиво его подал
«„Бассейн“ над моей квартирой»
Идеальная цветовая прогрессия
Этот торт — само совершенство
Какая фотография понравилась вам больше всего? Приходилось ли вам видеть что-то настолько же идеальное? Давайте обсудим в комментариях.
Фото на превью walker3342 / reddit