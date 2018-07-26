26 фотографий, после которых вы поймете, что такое настоящая боль

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Калейдоскоп событий в нашей жизни регулярно дает нам повод остановиться и прочувствовать какой-то момент в полной мере. И больше всего мы реагируем на ситуации, которые заставляют впадать в ступор, а иногда и в шоковое состояние. Но, как всегда, не сойти с ума в таких случаях помогает добрая порция смеха.

Мы в AdMe.ru уже испытали на себе эффект смехотерапии, мысленно погрузившись в эпичность момента каждого фото из нашей подборки, и предлагаем вам тоже вспомнить, каково это — смеяться сквозь слезы.

1. На это фото невозможно смотреть без слез

2. «Из нашей раковины только что вылез крысеныш! Нью-Йорк, ты реально настолько кошмарен?»

3. «Для тех, кто думает, что в Австралии не холодно, — в последнее время это не совсем так»

4. Когда просто решил избавиться от засора в раковине

5. Священные животные, у которых нет ничего святого!

6. «Моя камера безопасности была украдена в процессе доставки»

7. 3 недели назад экскаватор повредил этот 96-жильный кабель, и с тех пор у 136 тыс. человек нет подключения к интернету

8. Бедные распятые телефоны. За что так с ними?

9. Когда понял, что ты больше не ее любимый ребенок

10. Когда хотелось по-быстрому перекусить пиццей

11. Когда отрезал чуть больше, чем планировал

12. Тот случай, когда пиво освежает, но не так, как хотелось бы

13. Небо, облака и наслаждение полетом... своего айфона

14. Заказала сапоги своей мечты, а получила пакет разбитых надежд и горечь разочарования

15. Хотелось верить в наличие второго слоя конфет в такой большой коробке, но чуда не произошло

16. Сосед забыл очистить историю своего браузера, и вот реакция его жены на это

17. Купил клевые наушники и только потом понял, что он один

18. Вырабатывать иммунитет к боли разочарований нужно с детства

19. «Работала пчеловодом в Италии. В тот день я узнала, что у меня аллергия на пчел»

20. «Эта автомобильная авария произошла сегодня в Аммане, Иордания. Мой мозг болит, пытаясь понять, как это произошло»

21. Так выглядят боль, обида и утраченное доверие

22. Купил билет на матч — получил отличное место в счастливом ряду

23. Когда желание принять расслабляющую ванну принесло еще больший стресс

24. «Имплантированные волосы за $ 10 тыс. были сострижены моим бесценным 4-летним сыном»

25. То чувство, когда видишь, как голова твоего ребенка то появляется, то прячется обратно

26. Вот почему на рыбалку нужно брать только удочки и больше ничего

Какой из эпичных моментов нашей подборки больше всего вас впечатлил? Может быть, вы тоже попадали в подобные ситуации?