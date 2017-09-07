26 фотографий, от которых на секунду подвисает мозг

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Бывают снимки, что называется, на вес золота. В чем секрет их создания? Ответить сложно. Наверное, без магии тут все-таки не обходится. AdMe.ru собрал 26 фотографий, которые заставят вас как следует проморгаться.

Когда все взял, а вот голову забыл

Лампа, добавляющая +100 к безопасности

Традиционный снимок с невестой на фоне

Жирафий диссонанс

Когда с ногами ушел в рыбалку

Панорамный снимок?

Ты ли это, котопес?

Чувак, попроси свою девушку поставить пальму на место

Еноты из поднебесья

Вместимость этого пикапа завораживает!

Когда ноги не совсем от ушей, но тоже впечатляют

Зачетная борода

Когда прыгнула в воду, а она холодная

Кому этот наряд идет больше?

Юная поклонница творчества Ники Минаж

Когда до сих пор не нашла свой идеальный ракурс

Брутальное кокетство

Соберись, тряпка!

Когда ты выглядишь откровенно плохо, но выдаешь на редкость удачный кадр

Небольшая отечность ног

Кентавры тоже любят салатики

Ноги, от которых глаз не оторвать

Обложка ей к лицу

Когда не смогла определиться, туфли или сапоги, и пришлось найти дополнительную пару ног

Когда так и не накопила на новые

Налей мне в стакан стакан