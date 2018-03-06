26 фотографий, на которых запечатлено то, что никак не могло произойти

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«Не может быть!» — так всегда хочется воскликнуть, когда мы сталкиваемся со странными или даже необъяснимыми вещами. Однако далеко не каждому так везет, а вот этим пользователям интернета удалось не только увидеть подобное, но и сфотографировать.

AdMe.ru собрал для вас 26 снимков, на которых запечатлены такие вещи, которые можно увидеть только при по-настоящему удачном стечении обстоятельств.

Каннибализм

В этом чизбургере есть только сыр

«Заказ: 1 чизбургер. Без лука, без кетчупа, без горчицы, без огурцов, без булочки, без котлеты».

Все еще не верите в эволюцию?

Трава выросла прямо на дорожном знаке

Справа — лимон

«Моя тарелка разбилась ровно на 2 части»

«Хотел купить пластырь и поранился об упаковку»

Только 2 вопроса: как и зачем?

Воск капал так, что образовал идеальную колонну

Что-то пошло совсем не по плану

Ничего особенного, просто диван с розеткой

Быть такого не может, чтобы наушники запутались в идеальный узел!

Черепашки-ниндзя устроили пенную вечеринку?

«Оставил на ночь в машине 2 бутылки воды. В одной вода замерзла, а в другой нет»

«Нашел осу без брюшка»

Эта вытяжка ничего не вытягивает

Не иначе как проделки Снежной королевы

А кабина-то где?!

Дам тысячу, чтобы узнать предысторию

Одновременно лимонное и апельсиновое дерево

У этого цыпленка 4 лапки

«Друг врезался в опору линии электропередачи. Машина пролетела дальше, а опора осталась висеть в воздухе»

Вот она, тяга к жизни — растение пробивается через ковер на 6-м этаже жилого здания

Из спинки деревянного стула сочится смола

Некоторые буквы этого объявления не выцвели на солнце

«Нашел растение, которое пробивается из мятной конфеты»

Какой снимок поразил вас больше всего? А есть ли в вашей фотоколлекции что-то столь же необычное?