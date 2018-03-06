26 фотографий, на которых запечатлено то, что никак не могло произойти
«Не может быть!» — так всегда хочется воскликнуть, когда мы сталкиваемся со странными или даже необъяснимыми вещами. Однако далеко не каждому так везет, а вот этим пользователям интернета удалось не только увидеть подобное, но и сфотографировать.
AdMe.ru собрал для вас 26 снимков, на которых запечатлены такие вещи, которые можно увидеть только при по-настоящему удачном стечении обстоятельств.
Каннибализм
В этом чизбургере есть только сыр
«Заказ: 1 чизбургер. Без лука, без кетчупа, без горчицы, без огурцов, без булочки, без котлеты».
Все еще не верите в эволюцию?
Трава выросла прямо на дорожном знаке
Справа — лимон
«Моя тарелка разбилась ровно на 2 части»
«Хотел купить пластырь и поранился об упаковку»
Только 2 вопроса: как и зачем?
Воск капал так, что образовал идеальную колонну
Что-то пошло совсем не по плану
Ничего особенного, просто диван с розеткой
Быть такого не может, чтобы наушники запутались в идеальный узел!
Черепашки-ниндзя устроили пенную вечеринку?
«Оставил на ночь в машине 2 бутылки воды. В одной вода замерзла, а в другой нет»
«Нашел осу без брюшка»
Эта вытяжка ничего не вытягивает
Не иначе как проделки Снежной королевы
А кабина-то где?!
Дам тысячу, чтобы узнать предысторию
Одновременно лимонное и апельсиновое дерево
У этого цыпленка 4 лапки
«Друг врезался в опору линии электропередачи. Машина пролетела дальше, а опора осталась висеть в воздухе»
Вот она, тяга к жизни — растение пробивается через ковер на 6-м этаже жилого здания
Из спинки деревянного стула сочится смола
Некоторые буквы этого объявления не выцвели на солнце
«Нашел растение, которое пробивается из мятной конфеты»
Какой снимок поразил вас больше всего? А есть ли в вашей фотоколлекции что-то столь же необычное?
Фото на превью coL_Merchant / twitter