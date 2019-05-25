26 фотографий, на которых изображена вся пропасть между прошлым и настоящим

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Порою мы так спешим жить, что не замечаем, как быстро все вокруг меняется. Но стоит задуматься, и понимаешь, что почти все уже совсем другое: молодое поколение и дети, возможности, технологии, нравы и мораль. Да и мы сами уже не те люди, какими были 5 лет назад. И только просматривая старые фото или в порыве ностальгии обсуждая с близкими прошедшие времена, мы осознаём, как неумолимо течение жизни.

AdMe.ru предлагает вместе с нами окунуться в омут памяти и посмотреть на примеры того, как незаметно время изменяет окружающий мир, и особенно нас самих. А в конце вас ждет бонус, в котором прошлое пересеклось с настоящим и превратилось в нечто совершенно новое.

Разница между фото — 130 см

Раньше подход к образованию был куда проще

Если долго смотреть на фотографию, можно услышать, как друзья с улицы зовут тебя гулять и просят вынести попить

Раньше родители могли не заморачиваться насчет безопасности

«В 80-х моя мама использовала вырезки из журналов в качестве обложек для своих аудиокассет»

Гора Сент-Хеленс до и после извержения в 1980 году

С годами капризы выходят на новый уровень

Когда соседей накрывает ностальгия

Новое поколение, наверное, не поверит, что раньше мы могли зайти в интернет только по карточке

Другое время — другие приоритеты

«25+ лет „мобильных“ телефонов. Кладбище моих сотовых»

«Моя бабушка использует старый телевизор как подставку для нового»

«Эти старые банки от напитков я выкопал, когда наводил порядок у себя во дворе»

«Мы впервые за 60 лет переместили кровать бабушки. Посмотрите, как за это время выцвел ковер»

С возрастом меняются не только вкусы, но и виды досуга

«Я заметил, что новая и старая модели „жука“ случайно оказались рядом»

«1988 год против 2018-го. По словам отца, чемодан остался таким же рыжим, как и 30 лет назад. А вот он сам рыжесть немного растерял»

Мы выкручивались, как могли

Раньше, чтобы быть оператором, нужно было иметь хорошую физическую подготовку, не то что сейчас

Не успеешь оглянуться, как и сам можешь оказаться в музее в виде экспоната

«Мой папа с каждым из его рабочих фургонов, когда они были новыми. Разница между 1-м и 3-м фото почти 30 лет»

Как поменялся Шанхай за какие-то 20 лет

«С годами шерсть моих собак поблекла, но их любовь осталась прежней»

Время не щадит асфальт, а вот дорога под ним построена на века

Кто-то приходит, кто-то уходит из нашей жизни, но главное, чтобы оставались приятные воспоминания

Бонус: вот где прошлое встретилось с настоящим. Вендинговый автомат с аудиокассетами

А вы ностальгируете по вашему прошлому? А в вашей коллекции есть снимки, которые напоминают о быстротечности времени? Покажите их нам!