26 снимков, которые на мгновение вернут вас в прошлое

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Ящик с игрушками из киндеров, карточки с покемонами, тетрадки, обклеенные наклейками, которые попадались в жвачках, дни рождения в «Макдональдсе» со школьными друзьями... Почувствовали ностальгию? Мы тоже!

AdMe.ru подобрал для вас 27 «приветов» из прошлого, благодаря которым оживают воспоминания.

Почти у каждого была тетрадка с наклейками

Иногда эти сокровища попадали и на более видное место — на шкаф

Если в 90-х у тебя был кассетный плеер и солнцезащитные очки, ты был крутым!

«Нашел эту закупоренную бутылку, которой 41 год»

Вы тоже «слышите» это фото?

Кто помнит телевизоры, на которых нужно было выставлять UHF-диапазоны?

Помните, как одна из этих горок поджаривала вас живьем, а вторая «дарила» заряд электрического тока?

«Нашел на чердаке родителей моей девушки неразрезанный лист с карточками покемонов. Вы бы тоже решили, что нашли бесценный клад?»

«Шкаф для телевизора из 90-х. Я помню, что нужно было нажать на стеклянные двери, чтобы открыть их»

Но не только карточки входили в коллекции покемонов

Когда один компьютер был на всю семью, страница запуска выглядела вот так

Каждый плей-лист заполнялся вручную. И чаще всего записывался прямо на диске

Лучшая страшилка из детства — прыгающий паук

Вам тоже в детстве нравилось покрывать свои руки клеем только для того, чтобы потом сдирать образовавшуюся пленку?

Сундуком с сокровищами была коробка с игрушками из киндера

Карандаш с картриджами! Кажется, такой был у каждого

Как в 90-х добавляли номера в черный список

Салфетка на телевизоре, которая нужна была, кажется, только для сбора пыли

Когда картриджи были на вес золота

«В детстве почти всегда ждал, пока карты не закроют весь зеленый фон»

Магнитик, который навевает воспоминания

Когда из проигрывателя звучат «Скорпионы» с «Ветром перемен»

«Первые стримы, которые я смотрел»

Когда еще не было интернета, найти идеальное место для игр можно было буквально где угодно

Те самые пакеты с показателями достатка из 90-х

«Макдональдс» считался самым крутым местом для празднования дня рождения

У вас тоже такая была?