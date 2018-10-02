26 фотографий, разгадать которые с первого раза способен разве что Шерлок Холмс
Вероника Сейдер — рекордсменка Книги рекордов Гиннесса как обладательница самого острого зрения на планете. Она способна идентифицировать человека по лицу с расстояния больше 1 600 метров. Однако фотографии из сегодняшней подборки способны обвести вокруг пальца даже самого зоркого человека. Проверьте сами.
AdMe.ru готов спорить: вам понадобится больше одной попытки, чтобы понять, что происходит на этих снимках.
Будто надел 3D-очки
Из-за тумана кажется, что этот знак окружает пустота
«Муж сделал прозрачный меч из органического стекла»
Похоже на картину, вышитую крестиком, но это просто фото, сделанное сквозь старую сетку
Футбольное поле в Гренландии
Рисунок на баке мотоцикла, который ломает зрение
Когда внезапно закончился «запас» облаков
У этого песика больше терпения, чем может показаться на первый взгляд
Очень маленький футболист с очень большими ногами
Присмотритесь, это не листья
Солнечный луч пробивается сквозь глазок в двери
Как правдоподобно нарисован голубь! Хотя погодите...
Этот пес выглядит так, будто у него маленькие руки-лапки. А теперь попытайтесь это развидеть
Название, которое невозможно прочитать правильно с первого раза
Шах и мат, фотошоп!
Уровень загрузки дома: 50 %
«Мне потребовалось два дня, чтобы понять, что это не паук»
Левитирующая в пустоте вершина вулкана
Кажется, этот рюкзак эволюционирует
Когда ракурс решает все
Городская ярмарка с высоты птичьего полета
«Вчера утром на моей стене отразилось соседнее здание»
Озеро в Танзании
Остатки кофе похожи на Луну
«Так в моей стране борются с превышением скорости»
Пес повернул голову, пока хозяин делал панорамный снимок, и теперь он Цербер
Какой снимок из этой подборки вы рассматривали дольше всего?
Фото на превью redonehabib / reddit