26 фотографий, разгадать которые с первого раза способен разве что Шерлок Холмс

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Вероника Сейдер — рекордсменка Книги рекордов Гиннесса как обладательница самого острого зрения на планете. Она способна идентифицировать человека по лицу с расстояния больше 1 600 метров. Однако фотографии из сегодняшней подборки способны обвести вокруг пальца даже самого зоркого человека. Проверьте сами.

AdMe.ru готов спорить: вам понадобится больше одной попытки, чтобы понять, что происходит на этих снимках.

Будто надел 3D-очки

Из-за тумана кажется, что этот знак окружает пустота

«Муж сделал прозрачный меч из органического стекла»

Похоже на картину, вышитую крестиком, но это просто фото, сделанное сквозь старую сетку

Футбольное поле в Гренландии

Рисунок на баке мотоцикла, который ломает зрение

Когда внезапно закончился «запас» облаков

У этого песика больше терпения, чем может показаться на первый взгляд

Очень маленький футболист с очень большими ногами

Присмотритесь, это не листья

Солнечный луч пробивается сквозь глазок в двери

Как правдоподобно нарисован голубь! Хотя погодите...

Этот пес выглядит так, будто у него маленькие руки-лапки. А теперь попытайтесь это развидеть

Название, которое невозможно прочитать правильно с первого раза

Шах и мат, фотошоп!

Уровень загрузки дома: 50 %

«Мне потребовалось два дня, чтобы понять, что это не паук»

Левитирующая в пустоте вершина вулкана

Кажется, этот рюкзак эволюционирует

Когда ракурс решает все

Городская ярмарка с высоты птичьего полета

«Вчера утром на моей стене отразилось соседнее здание»

Озеро в Танзании

Остатки кофе похожи на Луну

«Так в моей стране борются с превышением скорости»

Пес повернул голову, пока хозяин делал панорамный снимок, и теперь он Цербер

Какой снимок из этой подборки вы рассматривали дольше всего?