26 снимков, сделанных наутро после стихийного бедствия
Разгул стихии одновременно и очень страшен, и по-своему красив. А после бури нам достается не только чистое небо, но и всяческие сюрпризы.
AdMe.ru собрал 27 фотографий, которые были сделаны наутро после стихийного бедствия.
Деревья после урагана «Ксавье» в Германии
Чистейший бассейн в эпицентре наводнения
Гора в огне в Тусоне, Аризона
Дощатый пирс, развороченный ураганом
«Вчера ночью через мой дом прошел торнадо»
«На следующий день после урагана „Ирма“ я увидел этого бельчонка. Он прыгнул прямо ко мне в руки и сразу потерял сознание. Я уверен, у него была ужасная ночь»
Долгожданное спокойствие после бури в парке Йосемити
Сила урагана
Когда даже в наводнение хочешь уюта
Молния и радуга на оранжево-розовом небе после бури в Техасе
«Мама прислала фото унитаза в ее доме после наводнения»
«У отца появились „сверхъестественные“ способности после урагана»
Страница комиксов «Кельвин и Хоббс» на пожарище одного из домов в Калифорнии
То самое чувство, когда у тебя есть страховка от пожара, а от наводнения нет
Испуганный ленивец цепляется за столб после урагана в Коста-Рике
Еще один аргумент от бури для тех, кто не хочет быть чистюлей
Ураган «Ирма» размыл дюны, обнажив корни этой старой сосны, в государственном парке острова Тэлбот, Флорида, США
Вода отступила, оставив в заборе рыбу
Ураган в Ирландии сбил все яблоки с деревьев
Когда вокруг бушует стихия, а у тебя есть пивко и лучший друг
«Мой двор до и после урагана»
А этот пес не растерялся и достал целый мешок собачьего корма
Чудесное спасение после урагана
«Мой друг-скейтер гоняет по разломанным дорогам после урагана в Северной Каролине»
Вышка после снежной бури
После ледяных дождей в Сент-Луисе, США
Стихия завораживает своей устрашающей силой и красотой. А доводилось ли вам делать какие-то крутые кадры после бури? Поделитесь с нами.
Фото на превью aryeh95 / reddit, Jitse / reddit