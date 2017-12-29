26 снимков, сделанных наутро после стихийного бедствия

Разгул стихии одновременно и очень страшен, и по-своему красив. А после бури нам достается не только чистое небо, но и всяческие сюрпризы.

AdMe.ru собрал 27 фотографий, которые были сделаны наутро после стихийного бедствия.

Деревья после урагана «Ксавье» в Германии

Чистейший бассейн в эпицентре наводнения

Гора в огне в Тусоне, Аризона

Дощатый пирс, развороченный ураганом

«Вчера ночью через мой дом прошел торнадо»

«На следующий день после урагана „Ирма“ я увидел этого бельчонка. Он прыгнул прямо ко мне в руки и сразу потерял сознание. Я уверен, у него была ужасная ночь»

Долгожданное спокойствие после бури в парке Йосемити

Сила урагана

Когда даже в наводнение хочешь уюта

Молния и радуга на оранжево-розовом небе после бури в Техасе

«Мама прислала фото унитаза в ее доме после наводнения»

«У отца появились „сверхъестественные“ способности после урагана»

Страница комиксов «Кельвин и Хоббс» на пожарище одного из домов в Калифорнии

То самое чувство, когда у тебя есть страховка от пожара, а от наводнения нет

Испуганный ленивец цепляется за столб после урагана в Коста-Рике

Еще один аргумент от бури для тех, кто не хочет быть чистюлей

Ураган «Ирма» размыл дюны, обнажив корни этой старой сосны, в государственном парке острова Тэлбот, Флорида, США

Вода отступила, оставив в заборе рыбу

Ураган в Ирландии сбил все яблоки с деревьев

Когда вокруг бушует стихия, а у тебя есть пивко и лучший друг

«Мой двор до и после урагана»

А этот пес не растерялся и достал целый мешок собачьего корма

Чудесное спасение после урагана

«Мой друг-скейтер гоняет по разломанным дорогам после урагана в Северной Каролине»

Вышка после снежной бури

После ледяных дождей в Сент-Луисе, США

Стихия завораживает своей устрашающей силой и красотой. А доводилось ли вам делать какие-то крутые кадры после бури? Поделитесь с нами.

Фото на превью aryeh95 / reddit, Jitse / reddit

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2 Комментарии
  • 29 декабря 2017
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