26 примеров юмора, который чернее ночи
В черном-черном городе жили люди с черным-черным юмором, которые могли пошутить даже в самых черных-черных ситуациях, и от этого всем вокруг становилось почему-то очень смешно.
AdMe.ru собрал для вас 26 примеров беспощадных и циничных шуток на грани ужаса и веселья, которые доказывают, что черный юмор на самом деле про любовь к жизни. А в конце статьи вас ждет бонус о том, что черные шутки бывают даже там, где их совсем не ждешь.
«Вот так моя семья встречала меня в аэропорту из командировки»
У него ампутирована рука, у нее была операция по удалению груди. Вот их рождественская открытка
Отойдите немедленно!
«Мой друг из того типа людей, которые готовятся и к началу и к концу вечеринки»
Какие-то неправильные у вас радости
«Моя сестра и ее парень приезжают завтра в наш коттедж на выходные. Их будет ждать небольшой сюрприз, когда они включат свет»
Неожиданные последствия сна на рабочем месте
Чтобы не было недопонимания
Парень, потерявший ногу, каждый год создает шикарные и ироничные образы на Хеллоуин
«Мой парень „отлично“ обо мне заботится, когда я отключаюсь»
«Забыл установить камеру, и теперь мы будто повесились»
С этим порой невероятно трудно спорить
Кажется, тут недавно произошло чудо
Зря вы не верили
«Рождественский декор соседа, пока полицейские не заставили его это убрать»
«Мне делали незначительную операцию, и муж решил перестраховаться»
Посвящается любимой семье
Самая честная рождественская открытка
Машина протаранила кафе. Спустя некоторое время был сделан ремонт
«Я установил датчик движения на детскую камеру и отправил ссылку жене, когда она была на работе в вечернюю смену. Затем я надел свою маску на Хеллоуин и зашел к сыну... Мои уши до сих пор кровоточат после звонка жены!»
«Сделал футболку на время родов жены. Она не была в восторге»
«Моя жена оделась Ларой Крофт на Хеллоуин. У нее ампутирована нога, поэтому пришлось импровизировать»
«Мои родители наконец-то повесили рождественский носок и для моей жены тоже»
«Мой муж — самый настоящий засранец»
Убедительный аргумент от застройщика
Этот кадр отлично иллюстрирует уходящий год
Бонус: у Диснея были очень черные шутки
Фото на превью unknown author/imgur