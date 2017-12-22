26 примеров юмора, который чернее ночи

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В черном-черном городе жили люди с черным-черным юмором, которые могли пошутить даже в самых черных-черных ситуациях, и от этого всем вокруг становилось почему-то очень смешно. AdMe.ru собрал для вас 26 примеров беспощадных и циничных шуток на грани ужаса и веселья, которые доказывают, что черный юмор на самом деле про любовь к жизни. А в конце статьи вас ждет бонус о том, что черные шутки бывают даже там, где их совсем не ждешь.

«Вот так моя семья встречала меня в аэропорту из командировки»

У него ампутирована рука, у нее была операция по удалению груди. Вот их рождественская открытка

Отойдите немедленно!

«Мой друг из того типа людей, которые готовятся и к началу и к концу вечеринки»

Какие-то неправильные у вас радости

«Моя сестра и ее парень приезжают завтра в наш коттедж на выходные. Их будет ждать небольшой сюрприз, когда они включат свет»

Неожиданные последствия сна на рабочем месте

Чтобы не было недопонимания

Парень, потерявший ногу, каждый год создает шикарные и ироничные образы на Хеллоуин

«Мой парень „отлично“ обо мне заботится, когда я отключаюсь»

«Забыл установить камеру, и теперь мы будто повесились»

С этим порой невероятно трудно спорить

Кажется, тут недавно произошло чудо

Зря вы не верили

«Рождественский декор соседа, пока полицейские не заставили его это убрать»

«Мне делали незначительную операцию, и муж решил перестраховаться»

Посвящается любимой семье

Самая честная рождественская открытка

Машина протаранила кафе. Спустя некоторое время был сделан ремонт

«Я установил датчик движения на детскую камеру и отправил ссылку жене, когда она была на работе в вечернюю смену. Затем я надел свою маску на Хеллоуин и зашел к сыну... Мои уши до сих пор кровоточат после звонка жены!»

«Сделал футболку на время родов жены. Она не была в восторге»

«Моя жена оделась Ларой Крофт на Хеллоуин. У нее ампутирована нога, поэтому пришлось импровизировать»

«Мои родители наконец-то повесили рождественский носок и для моей жены тоже»

«Мой муж — самый настоящий засранец»

Убедительный аргумент от застройщика

Этот кадр отлично иллюстрирует уходящий год

Бонус: у Диснея были очень черные шутки