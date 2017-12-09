Посмотрите повнимательнее на эти 26 фотографий: они заставят вас поломать голову

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Кажется, что некоторые фотографии просто созданы, чтобы мы ломали над ними голову. Необычный ракурс, странные отражения и вещи, напоминающие что-то совсем другое, — все это ставит в тупик наше сознание и заставляет вглядываться в снимок снова и снова, чтобы наконец понять, что же, черт возьми, на нем происходит. AdMe.ru собрал 26 фотографий, рассматривание которых сродни размышлению над сложной головоломкой. К тому же их просто интересно разглядывать.

В Швеции очень чистая вода

Собрание мини-бронтозавров на лужайке в Коста-Рике

Кажется, что солнце делает массаж плеч этому мужчине

Когда моргаешь быстрее, чем затвор на камере

На самом деле это не океан, а пластиковый пакет

Щипач с суперспособностями

Какой необычный кот

Башня Спейс-Нидл в Сиэтле возвышается над облаками и похожа на Облачный город из «Звездных войн»

Так выглядят сотни ворон, сидящих на заснеженных деревьях

Кота не придавило стулом, кот в полном порядке

Классная перчатка! Подождите-ка... Что это?!

Окно в заброшенном здании в Австралии выглядит как картина

Отражение лампы превратилось в НЛО

«Каждый раз во время заката мне кажется, что это здание горит»

Кто-то просто пролил сок в школе, но теперь это похоже на место жестокого убийства

Фотограф слегка изменил отражение

Дождь начался внезапно

Этой кирпичной стене больше не наливать

Следы от шин похожи на колибри больше, чем на самих себя

Когда забыл, что ты салат, и вырос в маленькую елку

Обычный речной тролль

Застывший лед выглядит как топографическая карта

Винные бутылки оплавились во время лесного пожара и теперь выглядят вот так:

Присмотритесь, это не лист

В Красноярске мороз

«Моя жена всего лишь хотела снять панораму во время парада в честь Дня благодарения»