26 фотографий, которые легко дадут фору антидепрессантам

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Лучше горячего шоколада сердце и душу могут согреть только животные. Лохматые и пернатые, хвостатые и усатые, с лапками и копытцами — все они разные, но одинаково умеющие очаровывать и влюблять в себя.

Мы в AdMe.ru уже испытали на себе всю силу обаяния четвероногих (и не только) симпатяшек и предлагаем вам вместе с нами зарядиться теплом, посмотрев эту подборку.

Это сладкопопое существо — птенец фламинго

«Фото, которое мне прислал ветеринар, прежде чем мой малыш Хаксли отправился на операцию»

По уровню мимимишности кормление малыша пантеры из бутылочки превышает все мыслимые нормы

Шоколадное оружие любви массового поражения

«Это Соба. Она очень особенная и добрая»

Вот такой очаровательный сюрприз поджидал на крыльце за дровами

Ничего особенного, просто парень встретил малыша кенгуру, который заставил сердце растаять

«Кажется, я потерял свою таксу... А нет, нашел»

«Это моя самая старая и самая любимая мышь, Мэрри»

Милый косплей на Стива Джобса от Стенли

«Я буду рядом, чтобы держать тебя за руку»

Кто заказывал «МакПаппинсы»? Распишитесь, получите

Не конь в пальто, но не менее обаятельный и привлекательный

«Он всегда такой счастливый, когда я прихожу домой»

Эй, прохожий, улыбнись!

Это Пиро, он любит вот так сидеть на руках и засыпать

«Когда зовешь его по имени, он забывает, что у него есть шея»

Когда ты невероятно милая, но при этом очень стеснительная

Трилистник на носу этого маленького дожонка делает его мордочку целовательной до невозможности

А этот золотистый ретривер даже смог превратить поцелуи в бизнес

«Мам, смотри, это я!»

Кажется, раковина забилась

Хороший мальчик, сосредоточенно охраняющий закат

«Я позволила своему мужчине поцелуй с другой женщиной. Ее зовут Мерил»

Котенок, которого забрали из приюта, мурлыкал всю дорогу домой

«Человек, прекрати меня щекотать!»

Мы так и не смогли определиться, кто же из этих симпатяг понравился нам больше всего, но, может, у вас это получилось?