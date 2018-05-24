26 фото животных, которые возродят в вас веру в любовь с первого взгляда
Животные — это не только верные друзья, но и неисчерпаемый источник умиления и радости. А еще у каждого из них свой характер: есть влюбленные, есть ворчливые старики, а есть и настоящие герои.
AdMe.ru сконцентрировал весь этот пушистый позитив в одной фотоподборке. Смотрите, и пусть ваш день станет лучше!
Приятно иметь друга, когда ты нуждаешься в поддержке
Просто сонный кролик
Три мушкетера
«У моей сестры кот без костей»
Победитель в номинации «Костюм года»
«Мы с этим парнем впервые встретились у меня на работе. Справа — фото после наших ежедневных свиданий в течение 6 месяцев. Он был лучшим товарищем, о котором только может мечтать девушка»
«Это Макс. Ему 18 лет, он ворчливый старик, но все-таки он любит меня. Каждый раз, когда я прихожу с работы, он лезет обниматься»
Просто симпатичный щенок наслаждается пляжной прогулкой
Это Дон, и он настоящий герой. Трижды медведь нападал на курятник, и Дон защищал свою подругу Кэти. И каким-то чудом он выжил!
Абсолютная пушистость
Самый крутой день рождения для пса
«У моего кота есть большие пальцы»
Это определенно самые красивые усы в мире
Рядом с мамой всегда тепло и уютно
Щенок в свой первый рабочий день
Просто он очень любопытный
«Коты моей сестры всегда спят вот так, обнявшись»
Вы ведь будете хорошо обо мне заботиться?
«Мы пришли в приют „просто посмотреть“, и это было нашим лучшим решением в жизни»
«У моей девушки был плохой день. Я просто отправил ей это фото»
Когда в душе ты Русалочка
Это Рамен. Он каждый день приходит к пруду и пытается поцеловать черепаху. Пока не получается, но он не отчаивается
«На фразу „Кто хорошая девочка?“ моя собака медленно повернулась ко мне и улыбнулась»
Идеальные штанишки для идеальных котов
Это просто квантовая гипермилость
Кокетливая маленькая собачка
Бонус: Том и Джерри, новая версия
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Фото на превью bonnieventure/twitter