26 фото животных, которые возродят в вас веру в любовь с первого взгляда

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Животные — это не только верные друзья, но и неисчерпаемый источник умиления и радости. А еще у каждого из них свой характер: есть влюбленные, есть ворчливые старики, а есть и настоящие герои.

AdMe.ru сконцентрировал весь этот пушистый позитив в одной фотоподборке. Смотрите, и пусть ваш день станет лучше!

Приятно иметь друга, когда ты нуждаешься в поддержке

Просто сонный кролик

Три мушкетера

«У моей сестры кот без костей»

Победитель в номинации «Костюм года»

«Мы с этим парнем впервые встретились у меня на работе. Справа — фото после наших ежедневных свиданий в течение 6 месяцев. Он был лучшим товарищем, о котором только может мечтать девушка»

«Это Макс. Ему 18 лет, он ворчливый старик, но все-таки он любит меня. Каждый раз, когда я прихожу с работы, он лезет обниматься»

Просто симпатичный щенок наслаждается пляжной прогулкой

Это Дон, и он настоящий герой. Трижды медведь нападал на курятник, и Дон защищал свою подругу Кэти. И каким-то чудом он выжил!

Абсолютная пушистость

Самый крутой день рождения для пса

«У моего кота есть большие пальцы»

Это определенно самые красивые усы в мире

Рядом с мамой всегда тепло и уютно

Щенок в свой первый рабочий день

Просто он очень любопытный

«Коты моей сестры всегда спят вот так, обнявшись»

Вы ведь будете хорошо обо мне заботиться?

«Мы пришли в приют „просто посмотреть“, и это было нашим лучшим решением в жизни»

«У моей девушки был плохой день. Я просто отправил ей это фото»

Когда в душе ты Русалочка

Это Рамен. Он каждый день приходит к пруду и пытается поцеловать черепаху. Пока не получается, но он не отчаивается

«На фразу „Кто хорошая девочка?“ моя собака медленно повернулась ко мне и улыбнулась»

Идеальные штанишки для идеальных котов

Это просто квантовая гипермилость

Кокетливая маленькая собачка

Бонус: Том и Джерри, новая версия

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