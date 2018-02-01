26 фото, происходящее на которых не поддается никакой логике

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Агата Кристи говорила, что каждый в жизни должен совершать свои собственные ошибки. И хотя ошибаться действительно свойственно каждому из нас, некоторым героям этой подборки все же стоило бы подумать дважды.

AdMe.ru собрал для вас 26 курьезных последствий отсутствия здравого смысла, глядя на которые так и хочется спросить: «О чем ты думал?»

«Мой парень привез мне из отпуска банку с ракушками. И я не знаю, как сказать ему, что некоторые из них — это скорлупа от фисташек»

Не самое разумное предпринимательское решение при продаже одноразового кода

«Посмотрите, куда мой пес загнал себя сегодня утром»

«Моего брата надо изолировать от общества»

«Мой кот очень симпатичный, но умом не блещет»

Пожалуй, единственная авиакатастрофа, при которой вертолет не вернулся на землю

Кто-то очень сожалеет о принятых решениях

Тот случай, когда стоит задуматься о смене профессии

Забота о клиентах прежде всего

Спасибо за разъяснения

«Муж решил испечь печенье... на решетке...»

«Моя собака думает, что это окно»

Так даже интереснее получилось

«Моя подруга боялась потерять ключи от замка...»

Изобретательность на грани фиаско

«Попросила парня порезать авокадо»

«Моя девушка старалась как могла»

Казалось бы, что может быть проще простого задания повесить фото?

«Подруга пришла ко мне и начала есть эти рождественские печеньки. Вот только это не печеньки, а лакомство для собак»

«Вентиляция в ванной моего гостиничного номера, кажется, не работает»

«Муж решил, что может и сам себя подстричь»

Сломались часы? Сейчас все починим!

«Хорошо, что есть интернет, пока я жду»

Убийственный замысел от гениев строительной мысли

«Парень нашел мою прокладку и решил, что это рождественский подарок»

Совет для всех мастеров «сам сделаю»: если перекрываешь крышу дома бетоном, проверяй все вентиляционные отверстия

С какими смешными ошибками приходилось сталкиваться вам? Может, вы сами делали маленькие глупости? Расскажите о самых забавных в комментариях.