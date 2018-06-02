26 фото, на которых вся радость и боль молодых родителей
Счастье есть. Оно ест, спит, пьет, улыбается и плачет или носится, словно тайфун, по всему дому. Но как не любить эти маленькие ручки, ножки, глазки, как не растаять от бескорыстного детского объятия. Не у всех есть богатый опыт общения с маленькими детьми, но многие пользователи интернета охотно делятся фотографиями ситуаций, с которыми сталкиваются молодые родители на первых порах.
AdMe.ru собрал для вас 26 снимков из жизни новоиспеченных мам и пап, которые только пробуют себя в новой роли.
«Так начинаются мои отцовские 9 недель отпуска по уходу за ребенком. Счастливее быть невозможно!»
Поначалу все немного побаиваются...
Святой покровитель новорожденных
Быть родителем — значит поддерживать своего ребенка в прямом и переносном смысле
Даже когда малыши совсем не в настроении
«Племянница начинала плакать, когда сестра убирала руку с ее груди. Пришлось заменить руку на бутылку кетчупа, равную по весу»
«Лицо моего мужа в первый день его отцовства»
Родителю всегда надо быть готовым к экспериментам детей с красками
И к получению креативных поздравлений с пополнением от коллег
Первое правило молодого отца: всегда прикрывать голову ребенка
«Наш кот всячески защищает нашего новорожденного ребенка и не одобряет, что мы купаем его»
«Пришла домой, а все мои мальчишки спят»
«Спросил у брата, как ведет себя моя племяшка. Он прислал это»
«Не знаю насчет успехов в воспитании, но в балансировке я определенно хорош»
Когда становишься матерью, появляется сразу несколько суперспособностей
Зато учиться вместе — это всегда очень весело
«Введение в математический анализ для младенцев».
Став родителем, вовсе не обязательно отказываться от любимого хобби
А вот собственным удобством порой приходится поступиться
Но зато сколько всего интересного вас ждет впереди!
Пусть даже иногда от детей кружится голова
Очень важно, чтобы ваши четвероногие друзья и дети смогли найти общий язык
И тогда вы сможете доверить им друг друга
Стоит быть готовыми, что дети ни на секунду не оставят вас в покое. Даже когда вы работаете в подвале
Или просто хотите помыться
Но они всегда отблагодарят любовью и заботой
«4-летняя дочка сама собрала цветы и составила букет для меня. Я так счастлива!»
А так выглядит настоящая радость родительства: папа нашел эту записку в сумке во время командировки
«Дорогой папочка! Ты можешь играть со слоненком. Я люблю тебя, доброе утро, спокойной ночи, сладких снов. Я люблю тебя до Луны и обратно. И захвати мне еще сувенир. С любовью».
А какие счастливые и тревожные моменты родительства можете вспомнить вы?
Фото на превью Foxxycosplays / imgur