26 фото, на которых вся радость и боль молодых родителей

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Счастье есть. Оно ест, спит, пьет, улыбается и плачет или носится, словно тайфун, по всему дому. Но как не любить эти маленькие ручки, ножки, глазки, как не растаять от бескорыстного детского объятия. Не у всех есть богатый опыт общения с маленькими детьми, но многие пользователи интернета охотно делятся фотографиями ситуаций, с которыми сталкиваются молодые родители на первых порах.

AdMe.ru собрал для вас 26 снимков из жизни новоиспеченных мам и пап, которые только пробуют себя в новой роли.

«Так начинаются мои отцовские 9 недель отпуска по уходу за ребенком. Счастливее быть невозможно!»

Поначалу все немного побаиваются...

Святой покровитель новорожденных

Быть родителем — значит поддерживать своего ребенка в прямом и переносном смысле

Даже когда малыши совсем не в настроении

«Племянница начинала плакать, когда сестра убирала руку с ее груди. Пришлось заменить руку на бутылку кетчупа, равную по весу»

«Лицо моего мужа в первый день его отцовства»

Родителю всегда надо быть готовым к экспериментам детей с красками

И к получению креативных поздравлений с пополнением от коллег

Первое правило молодого отца: всегда прикрывать голову ребенка

«Наш кот всячески защищает нашего новорожденного ребенка и не одобряет, что мы купаем его»

«Пришла домой, а все мои мальчишки спят»

«Спросил у брата, как ведет себя моя племяшка. Он прислал это»

«Не знаю насчет успехов в воспитании, но в балансировке я определенно хорош»

Когда становишься матерью, появляется сразу несколько суперспособностей

Зато учиться вместе — это всегда очень весело

«Введение в математический анализ для младенцев».

Став родителем, вовсе не обязательно отказываться от любимого хобби

А вот собственным удобством порой приходится поступиться

Но зато сколько всего интересного вас ждет впереди!

Пусть даже иногда от детей кружится голова

Очень важно, чтобы ваши четвероногие друзья и дети смогли найти общий язык

И тогда вы сможете доверить им друг друга

Стоит быть готовыми, что дети ни на секунду не оставят вас в покое. Даже когда вы работаете в подвале

Или просто хотите помыться

Но они всегда отблагодарят любовью и заботой

«4-летняя дочка сама собрала цветы и составила букет для меня. Я так счастлива!»

А так выглядит настоящая радость родительства: папа нашел эту записку в сумке во время командировки

«Дорогой папочка! Ты можешь играть со слоненком. Я люблю тебя, доброе утро, спокойной ночи, сладких снов. Я люблю тебя до Луны и обратно. И захвати мне еще сувенир. С любовью».

А какие счастливые и тревожные моменты родительства можете вспомнить вы?