26 фото, на которых основные события разворачиваются на заднем плане

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Не зря международные киноакадемии придумали премию за лучшую роль второго плана. Иногда именно там, на заднем фоне, творятся совершенно неожиданные и очень смешные вещи. Мы перебрали сотни снимков от пользователей интернета, которые стали настоящими фотобомбами именно благодаря этим неприметным на первый взгляд героям. В этой статье — самые лучшие из них.

AdMe.ru собрал для вас 26 снимков, на которых все самое интересное происходит на заднем плане. А в конце вас ждет бонус о том, что такое тюлений кусь.

Когда ты видишь, что кто-то уже получил свою еду, а ты нет, хотя сделал заказ первым

Когда соседи действительно очень тихие. Настолько тихие, что это кладбище

«Супертихие соседи!»

Мне кажется, мегадлинный мармеладный червяк не самое шокирующее на этом фото

Кое-кто слишком талантлив для всех этих семейных фотосессий

Этот странно плоский чувак создает иллюзию монтажа двух разных фотографий

«Это мои бабушка и мама. Ну и моя собака...»

«Просматривая свои старые фотографии, никогда не обращал внимания на этот весьма интересный задний план»

«Потерянные дети».

Ни одна русалка не может испортить фотографию!

Некоторые полицейские гораздо веселее, чем вы думаете

Мальчик на заднем плане будто переживает экзистенциальный кризис

«Мне кажется, я заснял самого себя через 20 лет»

Эти ребята на заднем плане явно не в первый раз такое проворачивают

А на этом фото вообще прекрасно все

«Мой новый парень такой милый, фоткает меня в душе»

Судя по всему, это целый тренд

«Это фото провисело на моем холодильнике 6 лет, прежде чем я заметила, что нас на нем трое»

Когда не теряешь надежды все-таки найти ключи

Не ты одна считаешь эту позу для фото удачной

Когда делаешь селфи, но все внимание приковано не к тебе

Твой человек фотографирует другого кота, а ты сидишь и смотришь из окошка

«Иди сюда, дружок, я расскажу тебе сказку»

«Дети резвятся в листве теплым вечером. Наша собака тоже любит погулять»

Так выглядит надежда

«Эй, дамочка, это моя кружка!»

«Я делаю что хочу».

Бэтмен — тролль 100-го уровня

Да это же Джастин Тимберлейк!

Бонус: хоть здесь план и передний, но главным героем этой фотосессии точно должен был стать не тюлений кусь!