26 фото, которые обманут ваше зрение самым наглым образом

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Всегда интересно, когда что-то открывает свой смысл постепенно. Вот смотришь на эти фотографии и убеждаешься, что нельзя судить по первому впечатлению.

AdMe.ru предлагает вам проверить вашу наблюдательность и понять, что же действительно происходит на этих снимках.

26. Это не сигарета в пепельнице

25. Вы думаете, что это собачка спит около ножки стула? Так вот нет

24. «Мой друг держит круг льда над солнцем»

23. На самом деле это парящий слой льда

22. А ножки-то тонковаты!

21. Я уже обрадовался, что угощусь бананом

21. Наша киска стала вискас

20. Главное, чтобы это не принесли хозяину кота

19. Этот гриб похож на отлично поджаренный зефир с шоколадной глазурью

18. Найдите 10 отличий

17. Это не яичница

16. Издалека можно принять за брокколи в соусе

15. «Когда смотрю на этот футляр, начинаю хотеть есть»

14. Кажется, рядом с этим «ананасом» должен появиться Спанч Боб

13. Скатерть, созданная природой

12. Когда очень хочется на море, а возможности съездить нет

11. Так и хочется это попробовать

10. Как это не бананы?

9. Это мыло не для вегетарианцев

8. «Мне пришлось два раза посмотреть на эту фотографию, чтобы понять, что на ней происходит»

7. Мм, какой милый котик!

6. Лошадь-Чужой?

5. Он летит или катится?

4. Не верю своим глазам

3. Из-за ножки стула и позы этого парня кажется, что он на высоких каблуках

2. Встречайте новый вид: попугай-олень

1. Этот ковер напоминает толпу на концерте

Расскажите нам о своих впечатлениях от просмотра! Сразу у вас получилось понять, что изображено на фотографиях?