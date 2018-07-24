26 кадров, на которых нет ничего уникального, если не обращать внимания на задний план

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Далеко не все самое интересное лежит на поверхности: иногда приходится долго присматриваться и искать. Так и с фотографиями в нашей новой подборке. Посмотрим, заметите ли вы, что не так на семейном портрете или что может происходить за спиной у горячей красотки?

AdMe.ru нашел 26 фотографий, на которых все самое интересное происходит не на переднем плане.

Ох уж эти отношения! То взлеты, то падения...

А этот мальчишка уже знает, как привлечь к себе внимание

Дети сегодня взрослеют все раньше и раньше

Не пора ли вызывать этому коту экзорциста?

«Вот насколько верным должен быть мой мужчина»

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

«Не подскажете, как проехать к детскому саду?»

Будущего ловеласа видно сразу

Уровень фотогеничности: бармены

«Сделали семейное рождественское фото. Наша собака тоже приняла участие»

Да что они там творят вообще?

Этот парень знает, что предложение руки и сердца без него было бы уже не то

Кота на заднем плане внезапно накрыл экзистенциальный кризис

Родители знают, как непоправимо улучшить любой кадр

«Он у меня за спиной, да?»

Парни оценили шикарные виды во время прогулки по реке

За этим стендом явно небезопасно находиться

Когда ты горяч и не видишь смысла это скрывать

Р — ревность и расстройство

А как бы вы отреагировали, если бы вас не позвали в кадр?

Когда на девичник не пригласили, но очень хотелось пойти

«Девочка, неправильно ты улыбаешься. Делай как я»

Когда замыслил недоброе, но был пойман с поличным

Когда весь мир — это любовь, а ты думаешь, какие обои на кухне поклеить

Не все одобряют селфи на фоне замка Золушки

Моя девушка внезапно приняла участие в конкурсе на лучшую улыбку

А случалось ли вам находить на фотографиях что-то поинтереснее главных действующих лиц?