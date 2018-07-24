26 кадров, на которых нет ничего уникального, если не обращать внимания на задний план
Далеко не все самое интересное лежит на поверхности: иногда приходится долго присматриваться и искать. Так и с фотографиями в нашей новой подборке. Посмотрим, заметите ли вы, что не так на семейном портрете или что может происходить за спиной у горячей красотки?
AdMe.ru нашел 26 фотографий, на которых все самое интересное происходит не на переднем плане.
Ох уж эти отношения! То взлеты, то падения...
А этот мальчишка уже знает, как привлечь к себе внимание
Дети сегодня взрослеют все раньше и раньше
Не пора ли вызывать этому коту экзорциста?
«Вот насколько верным должен быть мой мужчина»
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих
«Не подскажете, как проехать к детскому саду?»
Будущего ловеласа видно сразу
Уровень фотогеничности: бармены
«Сделали семейное рождественское фото. Наша собака тоже приняла участие»
Да что они там творят вообще?
Этот парень знает, что предложение руки и сердца без него было бы уже не то
Кота на заднем плане внезапно накрыл экзистенциальный кризис
Родители знают, как непоправимо улучшить любой кадр
«Он у меня за спиной, да?»
Парни оценили шикарные виды во время прогулки по реке
За этим стендом явно небезопасно находиться
Когда ты горяч и не видишь смысла это скрывать
Р — ревность и расстройство
А как бы вы отреагировали, если бы вас не позвали в кадр?
Когда на девичник не пригласили, но очень хотелось пойти
«Девочка, неправильно ты улыбаешься. Делай как я»
Когда замыслил недоброе, но был пойман с поличным
Когда весь мир — это любовь, а ты думаешь, какие обои на кухне поклеить
Не все одобряют селфи на фоне замка Золушки
Моя девушка внезапно приняла участие в конкурсе на лучшую улыбку
А случалось ли вам находить на фотографиях что-то поинтереснее главных действующих лиц?
Фото на превью vibeswithbabe / twitter