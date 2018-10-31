26 фото, которые помогут пережить осень с улыбкой

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Чтобы скрасить пасмурные дни, мы собрали светлые и радостные моменты из жизни пользователей сети: изумленную от встречи с прабабушкой девочку, обнимающихся котиков, счастливого отца, получившего опеку над дочкой. А бонус согреет ваш слух и докажет, что не только кошачье мурлыканье действует как успокоительное.

AdMe.ru нашел фото, при взгляде на которые вы засияете улыбкой.

Котика она точно никому не отдаст

«Мы проехали через 5 провинций и посетили 5 национальных парков за 11 дней, и никогда не были так счастливы»

Когда тебя час пытались усадить для красивого фото

К выходу на улицу полностью готова

Заботливая хозяйка связала ушки для кролика

Когда поглаживания нужны больше, чем гамбургер

«Когда я вижу, как наша дочь повторяет движения за женой, мое сердце наполняется покоем и счастьем»

Этот пес выглядит так, будто каждый день разрушает пару-тройку мифов

Ресницы, которые трудно забыть

Когда рассчитываешь на радостную встречу, но у твоей собаки другие планы

Как можно устоять, когда на тебя так смотрят?

Корги можно завести ради вида одних только ушей

Осенние обнимашки бесценны, особенно если ты лысый кот...

...или щенок, которого хозяева только что принесли домой в надежде, что его примут в семью

Дедушка радуется встрече с внучкой

«Что это такое? Это человек?»

«Был в туре по замкам долины Луары (Франция). Этот пес выглядел тоскливо, и каждый участник экскурсии подошел погладить его»

«Дочка впервые увидела себя в образе Золушки»

«Я главный, меня фотографируй»

Малышка впервые видит свою прабабушку

«Наша собака мешает кому-либо пользоваться iPad. И она всегда побеждает»

«Мой кот мяукает, пока я не возьму его на руки, потому что он очень любит обниматься»

«Наши коты по-настоящему любят друг друга»

«Я получил полную опеку над моей дочерью. Вчера у нас был день рождения: ей 5, а мне 24. Радость на ее лице — то, ради чего я живу»

«Вчера забрал этого красавца из приюта»

«Посижу тут, пока ты играешь, обещаю не мешать»

Бонус: а вот так урчит енот

Поделитесь, что согревает вас осенними вечерами?