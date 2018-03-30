26 фото, в которых больше смысла, чем кажется на первый взгляд

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Парейдолия — это склонность человека видеть новое в знакомых образах. Так, мы можем рассмотреть фигуру в проплывающем облаке, длинные пальцы — в корнях дерева или человеческое лицо — в цветке на соседском окне. Мозг всегда пытается сопоставить видимый образ со всем тем, что есть в нашей памяти. И если вы увидите плоскую раковину без слива — это вызовет легкий внутренний диссонанс.

AdMe.ru собрал для вас фото, на каждом из которых в привычном образе скрывается что-то еще.

1. Картошка в ванной напоминает сад из фильма ужасов

2. Соседский цветок выглядит пугающе

3. Миксер в шоке

4. Вызывайте экзорциста

5. «Нашел попугая в своей пицце»

6. Картошка похожа на моржа

7. Приятное совпадение

8. Мама-джекфрут обнимает детеныша

9. Выключатель-коала

10. Кекс напоминает упитанного орла

11. Грязный стол выглядит как луна

12. Очаровательный снежный какаду

13. Вы тоже видите здесь силуэт человека?

14. Корни похожи на пальцы

15. Бутылка воды выглядит как Трансформер

16. Перевернутое фото набережной превращает ее в фантастический небоскреб

17. Все кошатники видят мир иначе

18. Не очень хочется встретить эти накрытые кусты среди ночи

19. Здесь можно разглядеть утку

20. Камень напоминает сказочного героя

21. Срез дерева похож на древнюю карту

22. У змеи есть тату-смайлик

23. Льдинка напоминает парусник

24. Джабба Хатт из опилок

25. Яйцо похоже на боевую космическую станцию из «Звездных войн»

26. Толкинисты наверняка оценят этот светильник

Бонус: вода течет на столешницу? Нет, это мастерски выполненная раковина

Жизнь к такому не готовила