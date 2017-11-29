26 фото, которые доказывают, что не все герои носят плащи

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Иногда настоящие герои — это не Супермен или Капитан Америка, а обыкновенные люди, которых мы встречаем каждый день. AdMe.ru собрал веселые фотодоказательства того, что не все герои носят плащи.

Очень хорошая реакция

Спасибо тебе, незнакомец

Идет на рекорд

Заботливый незнакомец

Очень, очень рискованно

Доставка без границ

Вам тоже интересно, как это сделали?

80-летний мужчина сделал паровозик, чтобы отправиться с собаками в путешествие

Этот пес просто идеален

Вовремя протянутая рука помощи

Доставляет 47 пицц одновременно

Спасает самое ценное

Вот уж действительно важное предупреждение

Моя девушка хотела красивое фото. Незнакомый байкер тоже захотел такое

Заказал 10 порций и не попросил дополнительный соус, но его все равно добавили

Герой скучных лекций

Такого героя не хватает всем тусовкам

Какой принципиальный повар

Настоящий бунтарь

Да это же круче, чем британские ученые

Полицейский героически спасает людей от опасности

Вот они, истинные ценности

Парень предупреждает проезжающих мимо водителей

Учитель принес щенка, чтобы успокоить нас перед тестом

А кем вы видите себя через 40 лет?

Я просто оставлю это здесь

А каких героев лично знаете вы?