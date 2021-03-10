26 фото «до и после», которые отражают путь человека от новичка к профи

Когда мы начинаем что-то новое, часто не все получается с первого раза. Но если не сдаться на полпути к своей цели, то прогресс обязательно будет. Например, Анри Руссо не побоялся начать учиться живописи после 40 лет. Трудолюбие и настойчивость превратили его из любителя-самоучки во всемирно известного художника.

Мы в AdMe.ru согласны с тем, что в развитии важен не только талант, но и упорство. В сети люди делятся своими фотографиями первой и последней работы. Разница налицо.

«Мой прогресс после того, как я занимался цифровой живописью около года»

«Когда маленькое хобби превратилось в работу. Хотелось поделиться результатами и кого-то вдохновить на новые начинания»

«Мои успехи в вышивке с 2015-го по 2019 год. Это доказывает, что главное — немного практики и терпения!»

Чтобы научиться делать ровные, симметричные завитки у резных свечей, понадобится не один килограмм парафина и упорство

«Мне 15 лет, и я пекарь-самоучка. Только что сделала чудесный торт на день рождения мамы. Вот мой прогресс по сравнению с прошлым годом»

«Нарисовано мной в разном возрасте. Главное — не прекращать развиваться»

«Для меня это самосовершенствование. Новогодние ногти много лет назад и сейчас»

«Бабушка хотела брошь из бисера. Но о на очень дорого стоит. Я решила попробовать сделать подарок сама и увлеклась. Справа моя 28-я работа»

«Доволен своим результатом в рисовании, если только не обращать внимания на усы»

«Вы можете увидеть эволюцию моих навыков вязания в моей первой работе»

«Хочу поделиться с вами нереальным прогрессом моей мамы в кондитерке. Начала пару месяцев назад и вот так выросла. Она большая молодец»

Квилтинг — шитье из лоскутов. Одеяло в такой технике можно шить годами

«Когда узнала о технике создания кукол из ваты и клейстера, сразу захотелось попробовать. Но я не скульптор и не художник. Это долго останавливало меня »

«Эти куклы полностью из ваты, бумаги и клейстера. Сложно сделать лицо так, чтобы при высыхании оно не исказилось и осталось гладким. Я делала выкройки и переодевала клоуна несколько раз, чтобы добиться задуманного образа».

«Батик, роспись по шелку. Прогресс за 5 лет. Я радуюсь как ребенок и счастлива, что у меня получается. Мастерство выросло именно на подарках для мам. Видимо, вкладывая душу, мы совершенствуем работу рук»

Торты на день рождения в 2015-м и 2017 году

«Если продолжать чем-то заниматься, то прогресс неизбежен. Моя первая птица сделана в 2011 году. Сова из синтепона и остатков шерсти. На втором фото работа спустя 8 лет»

«Сотни часов практики между этими рисунками»

Розы из полимерной глины. Первая и одна из последних работ с разницей в 5 лет

Изменилась не только техника макияжа, но и его подача

Пауки в технике Wire Wrap

«Слева мой самый первый торт, а справа — спустя полгода. Еще многому нужно научиться, но рост меня радует!»

«Увлечение превратилось в профессию. Теперь я преподаю резьбу по кости детям»

«Моя 1-я буханка хлеба по сравнению с 50-й»

Лепка из полимерной глины: от фигурок, похожих на детский набор, до реалистичной копии арабской кобылки

«Только спустя полгода я поняла, что не стоит экономить на материалах. Некачественный бисер очень тормозил развитие навыка вышивки»

«Прогресс за 5 лет в живописи — единственное, чем я горжусь»